Los últimos estudios apuntan a que vacunarse tras pasar el covid da inmunidad permanente

Los últimos hallazgos científicos apuntan a que las personas que han pasado cuadros leves de covid-19, incluidos los enfermos asintomáticos, y se han vacunado posteriormente podrían desarrollar un escudo de anticuerpos tan potente, que la protección se alargaría toda la vida sin necesidad de tener que recibir nuevas dosis para evitar el contagio. Esto es posible, según describen investigadores de la Universidad de Washington, en Saint Louis, y de la Universidad Rockefeller, en Nueva York, porque una vez que los enfermos de covid se recuperan mantienen, durante meses, células inmunes en su cuerpo que siguen proporcionando anticuerpos contra el virus. Estas células de memoria, las denominadas células B, siguen fortaleciéndose durante al menos un año después de la infección inicial, por lo que no se descarta que los episodios repetidos de la enfermedad sean muy poco frecuentes. Lo que han descubierto los científicos, y publican la revista Nature, el portal digital especializado en investigación biológica BioRxiv y The New York Times, es que una pequeña población de células productoras de anticuerpos se establecen en la médula ósea. Y desde allí comienzan a inyectar en el sistema sanguíneo niveles bajos de anticuerpos que refuerzan el sistema inmunológico en su lucha contra el virus. Las células B de memoria producidas de forma natural en respuesta a la infección, y reforzadas posteriormente con la vacunación, pueden resultar tan vigorosas que frustran incluso las nuevas variantes del virus. Una circunstancia que podría hacer innecesario el refuerzo de las vacunas.