El robo de una campana de 200 kilos «pone en vilo» a la Cañada del Fenollar

La voz de alarma la alzó esta mujer el pasado jueves, cuando vio el «hueco pero sin la campana». Avisó a la patrulla rural y estos dieron parte a la Policía. Los agentes inspeccionaron el terreno y las inmediaciones de la capilla el pasado sábado por la noche, comunicando a los vecinos que «habían subido por el lateral del edificio y se habían llevado la campana», comenta Pastor.

La pieza de 200 kilos y realizada en bronce, fue regalada hace más de cien años por una señora llamada María del Carmen, nombre que lleva grabado la campana en referencia a la Virgen del Carmen. «Una monería y ahora tenemos el hueco vacío, es un desastre», señala la presidenta de la asociación vecinal.

A la impotencia por no saber quien ha podido sustraer la centenaria campana se une el valor sentimental. «Los que somos ‘canyaeros’ de verdad nos ha sentado como un jarro de agua fría. A mí me han bautizado aquí, me he casado y comulgado en esta ermita y me da mucha pena pensarlo. Es una desgracia», destaca.

Las incógnitas sobre quién pudo hacerlo son muchas. Alguien que conoce bien la zona o «unos gamberros que van a venderla al estar hecha de bronce», remarcan los vecinos de La Cañada del Fenollar.

Pese a ser el más llamativo, no es el único suceso que ha ocurrido esta semana en las inmediaciones de la ermita de San Jaime. El miércoles, Dori Pastor se acercó hasta allí «para ver cómo estaban los aseos porque unos gamberros subieron hasta allí e hicieron un agujero en el techo. Fuimos a comprobar los daños y la campana seguía en su sitio». El jueves ya no estaba.

Mientras que el sábado por la noche «estaba tapado con mantas el mecanismo para llevarse las puertas de hierro de la ermita que puso la anterior corporación», incide.

Ayer, cuando fue a revisar que no hubiera más desperfectos, supo que por la noche «estuvieron haciendo botellón» por la suciedad y los botellines, algo que también denuncia. «Es una vergüenza como vienen aquí por la noche a hacer botellón y quemar las ruedas de los coches dando vueltas a la ermita, con la pandemia no nos dejan salir y hacen lo que quieren», protesta.

Abandono municipal

Una de las reivindicaciones que realizan desde esta pedanía al Gobierno municipal es la «dejadez» que llevan sufriendo las partidas rurales, una petición a la que se suma la Coalición de Partidas Rurales. «El Ayuntamiento tiene la ermita abandonada con los laterales de la fachada desconchados y hechos una ruina, al igual que las paredes de la sacristía», afirman.

En este sentido, Dori Pastor, reclama la atención del Consistorio para esta capilla, la que «antes pintaban todos los años y desde que ha entrado esta nueva corporación no la han tocado ni nos hacen caso».

Por su parte, el Ayuntamiento anuncia que hoy habrá, a las 14.00h una reunión de la Junta de Distrito número 5 , «en la plaza de la Ermita de la Cañada, en la que participarán representantes vecinales de La Cañada del Fenollar para que puedan trasladar a la concejalía las propuestas y quejas vecinales que se encuentren dentro del ámbito municipal», adelantando que van a colocar bolardos en la plaza para impedir el acceso de los vehículos.

Respecto a la investigación del suceso, aclaran que «compete a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, quienes ya han abierto una investigación para poder localizar a las personas que han robado la campana». No obstante, añaden que la Policía Local va a colaborar con la Guardia Civil para esclarecer los hechos». Además, ponen de manifiesto que estos asuntos corresponden a la Subdelegación del Gobierno, «con quien había agendada una reunión para el día 16 de este mes que, finalmente, ha sido aplazada», agregan.