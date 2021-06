«El enfoque para enfrentarse al covid es habitual en veterinaria, y no han contado con nosotros»

Son expertos en medicina de poblaciones para prevenir y luchar contra las enfermedades animales, que representan el 60% de las patologías infecciosas en humanos.

¿Los veterinarios han sido los grandes olvidados de esta pandemia?

Creo que sí. Desde el principio nos pusimos a disposición de las autoridades sanitarias pero prácticamente solo se ha contado con nuestra ayuda en la primera ola, cuando cedimos material de protección, respiradores y otro material médico. Hemos seguido trabajando en todo momento, fuimos considerados personal esencial y aseguramos la salud de los animales y, por tanto, de las personas. Creo que también se ha hecho un trabajo muy importante garantizando la producción de alimentos y el control de la cadena alimentaria en un momento en el que se llegó a hablar de desabastecimiento o permitiendo que la investigación que tan importante ha sido, pudiera seguir adelante. Pero sí, no se nos ha tenido mucho en cuenta.

El origen del covid-19 fue un murciélago. ¿Hay otros virus de esta familia que también son susceptibles de saltar a los humanos?

Los murciélagos son importantes reservorios de virus y realmente hay muchos otros virus de carácter zoonótico que pueden ser transmitidos por los murciélagos, como el Nipah, el Ébola o la Rabia tienen su origen en esta especie.

¿Qué condiciones deben darse para ello?

En ocasiones puede ser el contacto directo con estos animales o con restos biológicos de los mismos, de hecho con el covid-19 se está hablando de la hipótesis del posible contacto con Wuhan o con los excrementos de los murciélagos en una mina unos trabajadores. En otras circunstancias puede ser a través de un animal intermediario o de vectores como puede ser los mosquitos.

Enfrentarnos a los problemas de salud animal para evitar los de la salud humana está en nuestro ADN como veterinarios

¿Qué hubiera cambiado si los veterinarios hubieran formado parte del comité de expertos?

Hubiéramos dado una visión y experiencia muy necesaria. En otros países como Alemania la gestión de la crisis la ha dirigido un veterinario, el Fernando Simón de allí ha sido un veterinario. El enfoque que se ha aplicado para enfrentarse al covid-19 es muy habitual en medicina veterinaria, es una medicina de poblaciones que, en medicina humana, no es tan común. Medidas como aislamientos, desinfecciones generalizadas, vacunaciones o diagnósticos masivos es el día a día de nuestro trabajo. En el enfoque de estos comités la medicina existencial ha tenido un peso demasiado alto, no es que no sea importante, pero tal vez debería haber habido dos comités. Uno con la medicina existencial, centrado en resolver el problema que había en ese momento: como salir de la ola de contagios. Pero debería de haber otro más centrado en la medicina preventiva que es en lo que nosotros somos expertos, que debería estar ya poniendo las medidas necesarias para que no llegase la siguiente ola o no llegase con tanta intensidad. La medicina preventiva debería haber primado más y ahí los veterinarios somos especialistas.

Otros muchos coronavirus también han salido de animales como el MERS y el SARS o enfermedades como la Tuberculosis o la Leishmaniosis. ¿Cuál es su experiencia en este ámbito?

La ley que define las profesiones sanitarias, define nuestra profesión por su interés en la salud pública indicando que corresponde a los veterinarios la prevención y lucha contra las enfermedades animales, particularmente las zoonosis y el desarrollo de las técnicas necesarias para evitar los riesgos que en el hombre puede producir la vida animal y sus enfermedades. Es decir, enfrentarnos a los problemas de salud animal para evitar problemas en salud humana está en nuestro ADN. A día de hoy, los veterinarios de pequeños animales están notificando una lista de diez enfermedades animales que pueden ser zoonóticas como la Leishmaniosis, las notifican para que la Conselleria tenga esos datos y pueda estudiarlos y tomar las medidas oportunas.

¿Los animales domésticos pueden transmitir el covid?

A priori todos los casos que se han estudiado de mascotas que han sido positivas han sido animales que se han infectado a través de sus propietarios, no existe conocimiento hasta la fecha de alguna mascota que haya infectado a su dueño, por el momento no hay datos sobre ellos.

Somos la única profesión sanitaria que está gravada con IVA, lo que se está gravando es la salud de las personas

Son los encargados de llevar a cabo varios controles epidemiológicos en productos cárnicos y en desarrollo de técnicas de laboratorio para la UE. ¿Qué reclaman al Gobierno?

La ley que antes he citado también nos atribuye el control de la higiene y de la tecnología en la producción y elaboración de alimentos de origen animal. A las autoridades les pedimos que, de una vez por todas, le den la importancia que tiene a la sanidad de los animales, no solo por ellos sino por la importancia que ésta tiene en la salud de las personas. Ahora mismo sabemos que hay un proyecto para reformar la salud pública y lo que pedimos es que se integre pero realmente medidas que sean eficaces para llevar a cabo el enfoque One Health. Parece que nos hemos dado cuenta ahora de que existen las zoonosis pero, hasta ahora, el coronavirus es una zoonosis. Hasta la fecha todos los años morían unas 700.000 personas en el mundo por enfermedades zoonóticas. Este enfoque One Health es muy importante y que se le dé importancia a la salud animal también lo es. Hay cuestiones que no son entendibles como que seamos la única profesión sanitaria que está gravada con IVA, todas las demás están exentas y nosotros lo tenemos al 21%. La veterinaria no puede ser un lujo porque nuestra actuación no solo está enfocada a la salud de los animales, en última instancia siempre a la salud de las personas, lo que se está gravando es la salud de las personas.

One Health es un enfoque multisectorial por el que abogan varios organismos internacionales.

La OMS dice que el 75% de las enfermedades emergentes en humanos son de origen animal y representan el 60% del total de enfermedades infecciosas de las personas. En unos días, 14,15 y 16 de este mes , vamos a tener con nuestros colegas médicos unas jornadas sobre One Health: cambio climático y su influencia en la salud animal y humana. La mayoría de las instituciones internacionales están abogando porque se utilice esta perspectiva.