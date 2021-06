Las expertas alertan de un aumento de la violencia machista en la provincia de Alicante por la relajación de las medidas

Existe otra pandemia en estos momentos que lleva azotando a la sociedad desde hace mucho más tiempo que el coronavirus: la violencia de género. Una pandemia en la sombra que se ha cobrado la vida de 16 mujeres este 2021 y que sumadas a las 1.094 contabilizadas desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos, deja un panorama desolador. Sin embargo, esta cifra de feminicidios se han concentrado en los meses de abril y mayo, ¿por qué? Expertas en psicología y derecho afirman que existe una correlación entre el aumento de víctimas por violencia de género y la relajación de las medidas restrictivas. «Todo vuelve a su normalidad, la gente vuelve a hacer vida y los agresores dejan de poder controlar a la víctima y vuelven a querer dominar», apuntan.

La provincia ha registrado durante el primer trimestre de 2021, 300 llamadas al 016, el servicio de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Esto supone un incremento del 30% con respecto al trimestre del año 2019, donde se contabilizaron 200 llamadas. Además, durante el mes de marzo se alcanzó el mayor número de dispositivos activados de control telemático de medidas y penas de alejamiento, un total de 71, mientras que los acumulados durante este año también alcanzan su cifra más alta, 307, desde que se comenzó a contabilizar en 2009.

«Que haya un mayor número de consultas al 016 es motivo de celebración, ya que es muy importante que las mujeres estén buscando una vía para solucionar su situación», comenta Lola Cárdenas, abogada. Y tal es la vía de escape que, según afirma la letrada, se están incrementado las consultas sobre divorcios y separaciones. «Muchas se están dando cuenta de su situación, de su infierno particular vivido durante un año pandémico, y quieren salir de ahí y volver a vivir», relata la experta.

Por otro lado, la experta en derecho, explica que, ante situaciones como la vivida el pasado mes de mayo cuando un hombre mató a su mujer tras saltarse una orden de alejamiento, el problema no reside en las leyes sino en la falta de inversión en justicia, que provoca una falta de medios que hace que el sistema falle en ocasiones. Ante esto, la letrada afirma que «se debe llevar a cabo una mayor implicación de los médicos, psicólogos, sanitarios, empleados públicos, para poder detectar a tiempo un caso de maltrato». La vuelta a socializar, a salir a la calle y a encontrarse con amistades está haciendo que muchas mujeres «abran los ojos» y esto les lleve a identificar que lo que están viviendo es una situación de violencia de género. «Actualmente, la mayor parte del maltrato que sucede en nuestro país es a nivel psicológico y el error que cometemos en la sociedad es normalizarlo», asegura la psicóloga experta en violencia de género, Beatriz Durán. Según cuenta la profesional, muchas mujeres que están empezando una terapia psicológica en estos momentos no son conscientes de estar en una relación tóxica y de maltrato. «Los agresores psicológicos las conoces, la han debilitado hasta tal punto que les hacen creer que el error es de ellas, el error de querer salir o el error de querer pasar tiempo con amistades», comenta Beatriz. La psicóloga explica que durante meses anteriores, con las restricciones tan severas que tuvimos, «los agresores no veían el peligro de que la mujer pudiera abandonarlos», por lo que la situación estaba en pausa.

Asimismo, ambas expertas coinciden en la necesidad de un cambio en la sociedad, una mayor formación en violencia de género y más concienciación.

Alicante, primer juzgado de lo penal de violencia machista

Alicante contará con el primer Juzgado de lo Penal especializado en violencia de género de la Comunidad Valenciana, que se unirá a los otros 32 de esta jurisdicción específica de toda España. El que será el juzgado de lo Penal 15, con competencia exclusiva en materia de Violencia sobre la Mujer, forma parte de la solicitud que se ha elevado al Ministerio de Justicia para la creación de nueve órganos judiciales más para su puesta en funcionamiento en 2021 y para los que se cuenta con un presupuesto de tres millones de euros. Dicha iniciativa se pondrá en marcha durante este 2021, según afirmó Gabriela Bravo, consejera de Justicia.