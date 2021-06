La hostelería de la provincia deja de facturar 2.672 millones de euros en 2020 por la pandemia

La provincia de Alicante, con 15.603 establecimientos de hostelería, ocupaba el tercer puesto nacional en número de establecimientos y el quinto en relación a su número de habitantes (8,3 establecimientos de hostelería por cada 1.000 habitantes) antes de que estallara la pandemia. Entonces, con 14.332 establecimientos de restauración, Alicante ocupaba también el tercer puesto nacional en densidad de establecimientos de restauración. Se estima que el municipio de Alicante concentraba el mayor número de establecimientos de restauración (un 14%) de la oferta de la provincia.

El estudio, que se ha presentado esta mañana en un acto celebrado en Puerta Ferrisa, estima que la caída de la facturación del sector de la hostelería de la provincia estará entre un 18 y un 30% durante este 2021, lo que supondría una medida entre los dos escenarios más optimistas (existe un tercero aún más pesimista) de un estudio que se impulsó en Semana Santa. Esos horizontes, con todo, no coinciden exactamente con la evolución real de la pandemia durante este ecuador del año. Un 18% de la caída de la facturación este 2021 supondría dejar de ingresar unos 827 millones, mientras que elevar esa cifra al 30% llevaría hasta los 1.389 millones.

El trabajo, por otro lado, también pretende ir más allá del diagnóstico de la situación actual, con el impulso de herramientas para ayudar al sector a salir adelante. En la segunda fase se prevé implantar una plataforma de acompañamiento al empresario hostelero, además de un plan de comunicación y de "lazarillo digital".

A la presentación del estudio ha acudido el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, junto a dirigentes de las asociaciones de hostelería de la provincia, que han estado representados en la mesa en el presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante, César Anca. "Gracias a la Diputación, a su generosidad y a esa entrega que tiene por salir de esta situación. Hemos podido llevar a cabo este estudio, que también es un plan estratégico para ayudar al sector de la hostelería. El estudio revela que estamos peor de lo que creíamos", ha señalado Anca.

Por su parte, Mazón ha subrayado que las decisiones no se pueden "tomar desde un despacho, sin consultar al sector, estigmatizando a la hostelería, como se ha demostrado, con decisiones que no han sido acertadas con respecto a la hostería", en una crítica a las políticas restrictivas decretadas por la Generalitat para contener la pandemia. El presidente popular, que será el próximo dirigente del PPCV, ha reclamado al Consell que suavice medidas, como los aforos de la hostelería, y a su vez ha lamentado que ningún dirigente del Botànic haya acudido al acto, en el que ha estado presente una representante de Turisme. "Se trataba de la presentación de un estudio. El apoyo a la hostelería está claro con el Plan Resistir y las medidas de apoyo. Los técnicos van a trabajar y el apoyo político se demuestra con medidas, no con palabras", han respondido fuentes de Generalitat, que han recordado que Mazón lidera la administración (la Diputación) que tardó más tiempo en liberar el dinero para las ayudas del Plan Resistir. "Lecciones ni una", añaden desde el Consell.