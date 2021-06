Nuevo frenazo a la Comisión de Zonas Verdes de Alicante

La sesión prevista para este lunes finalmente se ha suspendido después de que la oposición alertarse que el gobierno municipal no había remitido la documentación requerida. Se trata, según ha precisado la socialista Llanos Cano, de actas de inspección y de informes técnicos sobre la prestación del servicio durante la etapa de la anterior adjudicataria. Al final, la sesión se ha aplazado hasta el 18 de junio. La reunión, pese a lo breve que ha sido, no ha estado exenta de tensión entre el ejecutivo local y la oposición.

La concejala socialista Cano considera “una falta de respeto y de profesionalidad”, que no faciliten la documentación para poder hacer el trabajo de oposición, "que no es otro que defender los intereses de los alicantinos". "No es de recibo que se pongan todas las trabas posibles a esta comisión y que además se nos trate desde el equipo de gobierno municipal con esa prepotencia", ha señalado la edil. Para el Grupo Municipal Socialista es "intolerable todo el proceso que se está llevando en este tema". Desde enero del pasado año, según aseguran, están realizando un "seguimiento de las posibles irregularidades que nos han abocado a una comisión de investigación ante la opacidad del equipo de gobierno". "Esta última sesión que se ha tenido que suspender se fijó hace un mes. Que hoy se nos diga que por un problema informático no tienen la documentación que se pedía y que se pretendía mandar tan solo un día hábil antes de la sesión, nos hace sospechar que este bipartito algo quiere ocultar porque no hace más que poner palos en la ruedas".

La comisión se impulsó por supuestas irregularidades denunciadas por el sindicato SEP. Las comparecencias previstas para hoy eran de técnicos municipales.

Desde Unidas Podemos, el portavoz Xavier López también ha lamentado el retraso en la entrega de la documentación: "Una vez más el PP vuelve a ocultar información de una de las contratas más importantes de la ciudad, la de zonas verdes, que está cuestionada por acusaciones de irregularidades, y cuya gestión ha sido lamentable, por parte de Barcala. Hay que recordar que la propia empresa admite la falta de 1.800 árboles en Alicante, que sería 18 veces el parque de ciudad de la justicia de plantarse, podría ser el mayor bosque urbano del municipio. No puede ser que tras un año y medio nos falte la documentación para fiscalizar la gestión de Villar, y no puede ser que esta sea la dinámica de una derecha que se dedica a hacernos oposición, y no a gobernar".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, también ha criticado la actitud del bipartito ante la Comisión para el estudio del cumplimiento del contrato del servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes de la ciudad de Alicante. "Llueve sobre mojado, es lo que tenemos que decir de la comisión de estudio y conservación de zonas verdes. No se han podido llevar a cabo las comparecencias porque la oposición no teníamos la documentación. No es la primera, ni la segunda vez ni la tercera vez que ocurre. Exigimos un poco más de rigor, seriedad y compromiso con las comisiones municipales por parte del bipartito de derechas, que se está caracterizando por su opacidad y por hacer las cosas difíciles a la oposición municipal", ha añadido Bellido.