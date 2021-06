El 48% en Selectividad, de Ciencias

La mayoría del alumnado que se examina estos días de las pruebas de Selectividad en la provincia de Alicante ha cursado el Bachillerato de Ciencias, hasta un 48%, frente al 36% que procede del de Ciencias Sociales con asignaturas más encaminadas a la Economía y el Derecho; otro 11% de Letras puramente hablando, el denominado Bachillerato de Humanidades, y un escaso 5% del de Artes. Todos coinciden, eso sí, en los nervios al enfrentarse este martes al primer ejercicio de las pruebas de acceso a la Universidad. Ni siquiera contando con un buen expediente a sus espaldas, como cuenta Miguel Navarro, del Instituto La Melva de Elda, al que sudaban las manos «sin poderlo remediar en cuanto he entrado al examen y pese a estar bien preparado. En cuanto he visto el contenido me he relajado y lo he hecho del tirón».