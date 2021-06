El IES Virgen del Remedio urge a Barcala el arreglo de las grietas tras 40 días de silencio

Las familias han lanzado una petición de firmas a través de change.org dirigida al alcalde de Alicante, Luis Barcala, «por el abandono del edificio de ciclos, cuyo propietario es el Ayuntamiento de Alicante, que no ha realizado los estudios técnicos pertinentes para determinar las causas de las grietas y su solución», detallan en el escrito que han suscrito cerca de 500 personas en cinco horas.

Encabezan el escrito con un llamativo «El IES Virgen del Remedio en peligro de derrumbe», y desde la propia dirección territorial de Educación avanzan a preguntas de este diario que se ha solicitado desde la conselleria un nuevo estudio geotécnico sobre el edifico, para que determine el alcance de unos daños que hasta tres empresas han determinado que son estructurales y generalizados.

«Estamos en contacto con los técnicos del Ayuntamiento y a la espera de respuestas», señala el director territorial, David Vento. «Prácticamente no se puede cerrar ninguna puerta y no es normal, en todo el edificio. El desplazamiento detectado afecta a aseos, aulas y pasillos, es una afección grave y el desplazamiento es diario, por eso la directora decidió salir de allí», añade Vento.

Desde la conselleria que dirige Vicent Marzà, a quien a su vez dirigen el escrito los padres de alumnos del instituto, abundan que «desgraciadamente el Ayuntamiento de Alicante aún no ha respondido a los numerosos requerimientos que le hemos presentado para que solucione las grietas del aulario municipal cedido al IES Virgen del Remedio en 2015. Los servicios técnicos de conselleria han determinado que las grietas aparecidas en absoluto tienen su origen en la falta de mantenimiento, por eso han urgido al Ayuntamiento a que actúe inmediatamente ya que se trata de un edificio de titularidad municipal».

Insisten en que el edificio está en garantía y que «por ello insistimos al consistorio a que proceda a reparar las grietas o se lo exija a la constructora que hizo las obras». Desde el Ayuntamiento se reiteran en limitar los daños a la consecuencia probable de una fuga de agua y dirigen la falta de mantenimiento a Educación.

Soluciones

En el centro, sumamente preocupados por el futuro de los ciclos afectados, de cocina y de laboratorio químico de calidad, han logrado un acuerdo con la empresa Salones Juan XXIII donde el alumnado está realizando las prácticas de cocina. Desde la jefatura territorial de Educación aseguran que si hiciera falta, también cederán las instalaciones a lo largo del curso próximo, puesto que los resultados del último informe solicitado pueden tardar y el arreglo también.

«Estamos buscando soluciones mientras no se haga cargo el Ayuntamiento porque, desde el momento en que se cerró el aulario, nuestra prioridad ha sido reubicar al alumnado», añaden desde Educación, que ya ha previsto reubicar al resto de los alumnos del edificios de ciclos en el centro de Secundaria reorganizando los turnos en horario de tarde y nocturno. «Ampliaremos los horarios y habrá que hacer encaje de bolillos porque no queremos perder nada. No existe esa oferta en el resto de la ciudad y perderla supondría un daño importante», alega David Vento.