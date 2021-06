Una reunión de urgencia con el coordinador de Valenciano de las pruebas de selectividad, tras las quejas recibidas por el ejercicio tanto de parte de profesores como de los alumnos que se sienten directamente afectados, se ha saldado con la admisión de los errores y la petición de benevolencia a los correctores.

Concretamente con las preguntas relativas a los "perquè" se ha acordado que se van a admitir como buenas las dos opciones que se plantean, tanto abierta como cerrada "ya que es abierta o cerrada según el punto de vista desde donde se mire" como señalan integrantes de la citada reunión.

La coordinación de las pruebas de Valenciano ha recibido además críticas por la referencia de "San Vicent de fora"; por el planteamiento de la pregunta de Rodoreda y las mujeres escritoras por no poner el nombre del poema ni el capítulo del fragmento de La plaza del Diamante, y por la dificultad del vocabulario.

Cambios

Respecto a propuestas de exámenes de Valenciano de años anteriores se ha señalado que se han introducido "muchas modificaciones", lo que no se considera adecuado a partir de la sintaxis y pronombres débiles que se han trabajado en las aulas durante el curso.

Profesores consultados por este diario confían en que tras este encuentro de urgencia "en los aspectos técnicos el corrector será benevolente".

"Ha estat una prova caòtica amb enunciats poc clars i qüestions inexplicables per a una prova de la PAU. Ambigüitat, confusió, errors, preguntes on les respostes són excepcions de les regles", ha compartido la profesora Carmen López en redes.

"Vull manifestar el meu desacord més absolut en la formulació d'aquestes preguntes, ja que mai no s'havien formulat d'aquesta manera i no estan en cap dels llistats pactats entre el coordinador i el professorat de l'assignatura, a més de ser uns enunciats que presenten molta confusió (Correcte/Incorrecte)", subraya. Entiende que se ha generado una "gran desorientación" entre el alumnado, además del "desprestigio" que supone para los docentes "en un moment on havíem de donar seguretat a un alumnat castigat per la pandèmia i les dificultats que ha comportat fer-los classes durant aquestos dos cursos", concluye esta profesora.