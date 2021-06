Francesc Sanguino Oliva: «El balance del bipartito en estos dos años es muy pobre, la ciudad no va a la velocidad que debería ir»

El portavoz del PSOE, Francesc Sanguino, elige las calles de Colonia Requena, uno de los barrios más representativos de la Zona Norte de Alicante, para la sesión fotográfica previa a la entrevista. Sanguino lamenta que el bipartito «tenga abandonado al barrio», y más ante la actual situación por la pandemia.

Se cumplen dos años del mandato del bipartito en Alicante. ¿Qué balance realiza?

No seríamos justos si no decimos que estos dos años han estado profundamente condicionados por una pandemia, pero la pandemia no puede ser una excusa. Creo que la política es decidir, y lo que decidió Barcala fue no contar con nadie. En general, el balance es muy pobre, la ciudad no va a la velocidad que debería ir. Barcala lleva tres años. No es un mandato completo, pero el tripartito no estuvo tanto tiempo.

¿Resalta algo en positivo?

Cualquier cosa que se haya hecho en común, como la aprobación del Catálogo de Protecciones.

¿Qué ha aportado el PSOE durante estos dos últimos años?

Fiscalizar y hacer la crítica debida. Pero también debo decir que no se nos ha visto tanto porque nos hemos encontrado con un gobierno rocoso que no quiere nuestra mano en ningún momento. Esto no es propio del PP, sino de Barcala. Con otro alcalde, y con el mismo PP, la situación sería muy diferente.

Señala que el alcalde Barcala no acepta su mano tendida. Ustedes lo han llevado ante el Síndic, por falta de transparencia, y la Justicia, por su gestión de los plenos.

Él tiene la obligación de ser el alcalde de todos y no lo está siendo. Eso es lo que le reclamamos. Nuestro partido ha llegado a pactar cosas con una mayoría absoluta de Luis Díaz Alperi. Ahora, en minoría, no sucede. Barcala está más preocupado de hacer cosas que reviertan en beneficio de su Alcaldía y no de la ciudad, esa postura de «catenaccio» que tiene le perjudica a él, a Ciudadanos y al resto de la ciudad. Sigue sin ofrecer confianza.

Hablando de confianza y de cumplir promesas. ¿Cómo valora que se vaya a prorrogar el contrato de la limpieza pese al compromiso electoral de no hacerlo?

Hemos llegado a tener siete servicios fuera de contrato. Es la situación que le gusta más a Barcala, que vino a prorrogar todo lo que pudiera. Eso lo estamos pagando cada día.

¿Qué avances presupone en el PGOU durante este mandato?

Se ha ido presupuestando, avanzando tímidamente… Pero no es normal que se vaya a este paso de tortuga. Yo confío en que un partido que se dedica a un área por concejal [Ciudadanos] avance mucho más. Confío en que, como Adrián Santos [Pérez] sólo lleva una concejalía, imprima la velocidad que necesita la ciudad durante estos dos próximos años. Nosotros apoyaremos en lo que estemos de acuerdo.

Ustedes pactaron el Catálogo de Protecciones con Urbanismo y posteriormente el Presupuesto ya con el grupo de Ciudadanos. En la primera modificación no hay ni rastro de los acuerdos más relevantes. ¿Confía en que se cumpla?

No me puedo creer que Ciudadanos no lo vaya a respetar, estoy convencido de que lo respetará. De lo contrario, sería un absoluto desprestigio para ellos. La causa fundamental es el secuestro de Vox de los dos socios del gobierno municipal. Considero, como probabilidad cercana, que Barcala introduzca en el gobierno municipal a Vox.

¿Qué influencia considera que tiene Vox sobre el bipartito?

Hay pruebas para pensar que Barcala se encuentra muy cómodo con Vox, ideológicamente es mucho más cercano a Vox que a Cs.

Hablando de usted y de su grupo. ¿Se compromete a llegar a 2023 como portavoz socialista?

Me quedé para cumplir lo que me pidieron los votantes.

El PSPV le busca otro cargo para darle una salida digna...

Niego la mayor.

Lo reconocen desde València...

Yo solo me veo haciendo lo que estoy haciendo. Tengo la inmensa suerte de ser el líder socialista. Es un honor. Poder defender lo que debo en una etapa de un gran sufrimiento por la pandemia. He venido a lo que se ve, no a otra cosa.

¿No hay oferta que le pueda hacer cambiar de opinión?

Ninguna me puede hacer cambiar de opinión.

¿Y se ve entonces como alcaldable socialista en mayo de 2023?

Me tiene que ver la militancia. Nuestro partido hace primarias.

Para que le elijan, previamente se tiene que presentar...

Exactamente, pero luego decide la militancia.

¿Se presentará, entonces?

Si me pregunta si tengo intacta la ilusión, digo que tengo más. Pero yo me someto como un militante a las normas del partido.

No, le pregunto que si se plantea presentarse. Si esas primeras fueran mañana mismo, ¿lo haría?

Estamos hablando de salir de una pandemia. Yo estoy centrado en eso y no en otra cosa. Yo vivo como líder socialista en una pandemia, y eso marca mucho. Eso supone levantarte sabiendo que hay gente que lo ha perdido todo. Para lo demás, no es el momento.

En campaña, usted presumía de ser un «hacedor» de equipos. ¿Siente el respaldo de un grupo municipal? Preocupa en órganos socialistas por su división...

Siento totalmente el respaldo, no me cabe la menor duda. No nos conocíamos en el trabajo, y ahora nos estamos reconociendo. Trabajamos con nuestras reuniones semanales, como todos los demás. Que exista más compenetración, también depende del número de concejales, es más fácil compenetrarte con uno que con ocho. Yo no es que me sienta profundamente respaldado, sino que además hay un buen ambiente de trabajo diario, y ahí está la agenda para probarlo. Estamos cogiendo velocidad de crucero.

¿Considera que el PSOE está liderando la oposición? Son nueve concejales, frente a los cuatro que suman Unidas Podemos y Compromís. ¿Qué nota se pone?

No es algo que yo tenga que juzgar, la militancia y la ciudadanía nos evaluará. Nosotros nos levantamos pensando en trabajar, pensando en que siempre nos faltan recursos. ¿Nota? Con ilusión.

Para terminar, ¿qué nota le pone al bipartito por el mandato?

Insuficiente. Si tuviera que hacer un símil taurino, sería mansurrón, tardo y parado.