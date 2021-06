Educación oferta menos plazas de Inglés pese a la elevada demanda y más de Valenciano

La demanda del aprendizaje en inglés en las escuelas de idiomas sigue siendo elevada ya que, como corroboran los especialistas, la lengua anglosajona se sigue percibiendo como una necesidad social y todavía no se ha conseguido alcanzar un nivel general fluido para poder comunicarse. Pese a la elevada demanda existente, Educación oferta para el curso que viene en la provincia menos plazas en su conjunto que el curso actual, 15.660 puestos frente a 16.050 en las nueve sedes repartidas en Alicante, Elche, Torrevieja, Benidorm, Alcoy, Dénia, Elda, Orihuela y San Vicente del Raspeig.

Desde la conselleria achacan la diferencia al cambio introducido por el Ministerio de Educación en el programa «That´s English» que a su vez imparten las EOI. «El próximo curso los grupos de alumnos del nivel B1 y B2 se transforman a la modalidad online al 100% con el nuevo modelo propio implantado por la conselleria», señalan desde el departamento que dirige el conseller, Vicent Marzà. La ratio máxima de esta modalidad es de 40 alumnos y no de 50 como los del nivel A2.

«Se ha mejorado en la práctica del inglés comunicativo pero hay carencias» ANA DÍAZ - INGLÉS, IES CAVANILLES

Este cambio reduce en hasta 850 las plazas de inglés para la provincia pero el impacto se matiza y se queda en la mitad por otro lado Educación aumenta en 460 la oferta global en presencial. La mayor parte de este aumento se queda en la EOI de Alicante que pasa de 3.070 plazas el curso pasado a 3.385 para el siguiente, aunque también en el programa «That’s English» concentra la mayor pérdida de puestos al pasar de 450 a 100.

Educación insiste en que se pactó con el ministerio una prórroga porque la normativa autonómica no se adapta a la supresión de uno de los dos cursos del B1 «y dicha prórroga no se puede extender al próximo curso 2021-22». No obstante, los que quieran continuar los estudios de «That’s English» B1 y B2 en la modalidad 100% online «tienen prioridad absoluta en la matrícula y no hace la admisión ahora. Se matriculan directamente en su escuela de idiomas del 28 al 30 de junio», aclaran.

La EOI de Elche también pierde 300 de las plazas de este programa y oferta 150 en la modalidad online frente a las 450 con que contó hasta este curso; y por contra aumenta en 160 los puestos disponibles en la modalidad presencial también en Inglés aunque el saldo global es igualmente negativo.

«La ratio óptima sería de 15 alumnos por aula, es difícil teniendo 30» CANDELA BUENO - INGLÉS, IES CABO DE LA HUERTA

El de Benidorm es el tercero de estos centros en la provincia con el programa «That’s English». En su caso deja en el camino 200 plazas mientras aumenta en 115 las de la modalidad presencial en este mismo idioma.

Los demás centros que pierden puestos en la oferta de inglés presencial, la única con la que cuentan, son los de Alcoy que pasa de 990 a 980 plazas; Dénia, con una de las pérdida de 65, desde 980 a 915 plazas para el aprendizaje del inglés; la escuela de San Vicente del Raspeig que es la más afectada con 75 plazas menos, y la de Orihuela que también pierde 25 plazas al pasar su oferta de 1.145 a 1.120 puestos. Únicamente Torrevieja mantiene sus 1.160 puestos.

Profesoras de la especialidad, consultadas en los institutos Cavanilles y Cabo Huertas de Alicante, coinciden en que pese a que la enseñanza del idioma está mejorando sensiblemente hacia la comunicación práctica, queda mucho por recorrer.

Opinan que es fundamental bajar la ratio o número de alumnos por aula en esta lengua para favorecer la comunicación oral de la que adolece la sociedad en general. Ratios de 25 y 30 alumnos las consideran excesivas, tanto Ana Díaz como Candela Bueno, y cifran en 15 el número «óptimo» de alumnos. No obstante en los institutos tratan de paliar esta carencia agrupando a alumnado por parejas e incluyendo ejercicios de exposición, como explican.

El saldo desfavorable en su conjunto para el aprendizaje del inglés en la provincia, mejora por contra para la lengua cooficial del Valenciano, que suma 175 plazas a la oferta global provincial en las nueve escuelas de idiomas con respecto al curso anterior.

Son 2.080 el total de plazas a las que el alumnado puede acceder, frente a los 1.905 de la anterior oferta de la Conselleria de Educación. Los centros de Alicante y Elche mantienen 315 y 335 plazas respectivamente en esta lengua y únicamente Dénia pierde 10. El resto de escuelas suman entre 10 y 65 plazas más para impartir valenciano.

El plazo para solicitar plaza se prolonga hasta el día 28 de junio y el proceso es telemático.

El llamativo caso de los idiomas en la escuela oficial de Elda

Aunque el saldo global de las plazas de idiomas que ofrece la escuela oficial de Elda es favorable en 25 puestos, el vaivén que sufren algunas de las lenguas con respecto a la oferta del año anterior resulta llamativo. El único idioma que mantiene el mismo volumen de puestos es el Italiano, con 245 plazas. Por contra, tanto el Alemán como el Francés sufren un descenso que es mayor en el idioma germano, de hasta 60 puestos menos, y de 35 menos en el galo. Para que finalmente la oferta resulte muy similar a la del curso pasado. Este detrimento se convierte en aumento en los casos de Valenciano, con hasta 65 plazas más, y del Inglés, con otras 45 plazas más también, la única escuela de la provincia que suma puestos para impartir esta lengua.