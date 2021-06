«Han sido dos años muy buenos en cuanto a la gestión. Hemos llegado para poner Alicante en marcha»

La vicealcaldesa y portavoz municipal de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, elige la plaza de Gabriel Miró. «Es una placita pequeña, en el centro y es supertranquila. Cuando vas, encuentras la paz. Es como Ciudadanos», explica Sánchez sobre por qué eligió ese enclave para realizar allí la sesión fotográfica previa a la entrevista.

Dos años de gobierno del bipartito. ¿Qué balance realiza?

Han sido dos años muy buenos en cuanto a la gestión. Ya decíamos en campaña que Alicante llevaba mucho tiempo en un receso, en cuanto a sacar proyectos adelante, y afortunadamente hemos llegado para ponerla en marcha.

¿Qué ha aportado Ciudadanos en estos dos años de gobierno?

Estabilidad. Llevamos 25 años con idas y venidas, con momentos bochornosos, con equipos de gobierno que no lavaban los trapos sucios en casa, éramos noticia por cosas francamente tristes. Nosotros hemos aportado esa estabilidad tan necesaria y tan deseable por Alicante, anteponiendo las necesidades de gestión a lo demás.

«De nada sirve aumentar el presupuesto en Igualdad [como recoge el pacto con el PSOE] si no se tiene personal»

¿Se consideran importantes dentro del equipo de gobierno?

Es que lo somos. Ahí está la gestión. Sobre todo llevando áreas como Turismo en plena pandemia, Urbanismo con el Catálogo de Protecciones, incentivando los eventos con Deportes, poniendo en alza la cultura que no hemos dejado de programar. No es que nos sintamos importantes en el gobierno, es que lo hemos sido. Y no sólo por la gestión, sino por poner en valor esa estabilidad.

¿No se sienten a la sombra de Barcala y del grupo popular?

En Ciudadanos lo teníamos claro. Firmamos un compromiso hace dos años en el que dejábamos de lado el sacar pecho y el ponernos medallas. Quiero poner en valor la gestión de Ciudadanos, y la que seguiremos realizando porque tenemos proyectos suficientes para más legislaturas.

También firmaron un pacto de presupuestos con el PSOE. Nada se sabe de puntos como aumentar el gasto social. ¿Se cumplirá ese acuerdo durante este año?

Ciudadanos cuando firma los pactos lo hace para cumplirlos. Eso va por delante, tanto el de PSOE como el de Vox. Lo que pasa es que, en el caso de Igualdad, necesitamos de personal porque de nada sirve subir el presupuesto si no se tiene personal. Ahí está el compromiso del alcalde de darnos ese aumento de personal en este año.

«Tenemos clarísimo la necesidad de ese centro de congresos para Alicante. Hay voluntad y dará tranquilidad al sector»

Parece compatible que Barcala les dé más personal y que ustedes fuercen al PP a ampliar el presupuesto en Igualdad.

Pero todo lleva un orden. Primero necesito el personal para que se puedan ejecutar los proyectos y luego estudiar el aumento del presupuesto. Si no tengo personal, de nada me sirve.

Hablaba de dos pactos que son incompatibles en Igualdad.

Cuando firmamos los pactos intentamos mantener ese difícil equilibrio. Al final se trata de encontrar la voluntad política para sumar. Nosotros somos un equipo de palabra, por lo que intentaremos cumplir esos acuerdos.

Ustedes se sitúan en el centro político, pero tienen a Vox como principal aliado del bipartito.

No es más aliado que cualquier otro partido. El problema es cuando se anteponen las ideologías a las necesidades de Alicante. Hemos llegado a acuerdos con el PSOE, incluso de manera puntual podemos llegar a coincidir con Compromís o Unidas Podemos. Se trata de encontrar lo que nos une, velar por las necesidades de Alicante y dejar de lado ideologías o trincheras que no nos aportan.

«Mientras se cumpla el pacto que firmamos [con el PP] y no haya escándalos, garantizaremos esa estabilidad del bipartito»

Vox apremia a su bipartito a aprobar la Ordenanza de Mendicidad y Prostitución como se impulsó. Pero ustedes, tras la presión de la izquierda, recularon.

El equipo de gobierno optó por retirar ese texto, porque no contaba con el consenso. Lo retomaremos, lo revisaremos y desde Ciudadanos, como grupo, haremos nuestras aportaciones porque era francamente mejorable. No por complicada que sea la ordenanza hay que dejarla de lado, porque consideramos que es necesaria para hacer de Alicante una ciudad más amigable para todos.

Sigamos con el valor de los compromisos del bipartito. Aseguraron que no prorrogarían el contrato de la limpieza. Pero...

Se ha tenido que tomar esa medida que no nos gustaba porque cuando se tenían que empezar a hacer los trámites no se realizaron, y hablo de la etapa del tripartito.

Pero la promesa se hizo un año después de la salida de la izquierda del gobierno municipal.

Ciudadanos no estaba en el gobierno, no sabíamos qué situación había. Uno expresa su voluntad, pero cuando está metido en harina es cuando ves las realidades.

¿Habrá PGOU Estructural?

Es complicado, pero confío en el buen trabajo de mi compañero Adrián Santos [Pérez] en Urbanismo. Vamos a avanzar todo lo que podamos. En Urbanismo había un atasco tremendo. Había tal mogollón y tanto miedo de tomar decisiones, después de lo vivido en este Ayuntamiento, que ha tenido que llegar Ciudadanos para sacar todo adelante. Confiamos en hacer todo lo que podamos para avanzar en ese Plan Estructural. Y ojalá podamos aprobarlo este mandato.

¿Por qué esta vez sí habrá centro de congresos en Alicante?

Porque no hay sesgos entre las administraciones, porque tenemos clarísimo la necesidad de ese centro de congresos para la ciudad de Alicante. Hay voluntad. Es una necesidad que no se puede demorar más en el tiempo.

Y también una reivindicación histórica del sector turístico...

Supondrá una tranquilidad tremenda. No vamos a tener que rechazar congresos grandes que ahora no podemos asumir.

Siendo de Ciudadanos, hay que hablar también de cuestiones internas. Han sido unos meses muy convulsos y con un futuro incierto... ¿Seguirán dando estabilidad al gobierno de Barcala?

Mientras se cumpla el pacto que firmamos y no haya escándalos, vamos a garantizar esa estabilidad porque es lo que Alicante necesita. No podemos estar haciendo juegos de tronos mientras salimos de una terrible pandemia.

Usted se mostró crítica con los díscolos que dejaron recientemente Ciudadanos en las Cortes Valencianas, manteniendo eso sí el acta y el sueldo. Su compañero Antonio Manresa, en cambio, ha compartido en redes mensaje de esos diputados díscolos.

No tengo Twitter.

Pero le habrá llegado...

Sí, algo. Conozco a Manresa y sé que está comprometido con Ciudadanos. Yo respeto lo que haya hecho, aunque no lo comparta. Es una decisión personal.

Cuando acabe el mandato, ¿usted buscará acomodo en el PP o seguirá siendo fiel a Cs?

Me comprometo a seguir trabajando desde la centralidad. No sé decir qué va a pasar en el futuro, qué riendas va a tomar Ciudadanos... Creo que el partido es necesario en un país que está cada vez más polarizado.

Este domingo hay concentración en Colón, y también en Alicante, contra los indultos. ¿Irá?

Es el santo de mi padre y hemos quedado para celebrarlo. Es un año especial para nosotros.

Para terminar igual que el resto de portavoces... ¿Cómo valora al bipartito en estos dos años?

Notable. Un sobresaliente sería prepotente. Hay que ir por el 10 al terminar el mandato.

¿Y a su grupo, Cs?

Un 10. Debo poner la máxima nota, porque no lo teníamos fácil.

¿Y a la oposición, en general?

Un cinco raspado. Voy a ser generosa con ellos.