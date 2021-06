Máxima presión policial contra los botellones para frenar los contagios de covid

La supresión de estas restricciones, unida a la finalización de los exámenes y a las limitaciones horarias de pubs y discotecas, indican que este fin de semana puede ser un desmadre juvenil que se quiere vigilar de cerca para prevenir la expansión del coronavirus. De hecho, las primeras horas de la noche del viernes en Alicante ya reflejaban ayer un ambiente festivo en la hostelería y las terrazas estaban a reventar de gente. La Policía Local de Alicante ya comenzó a primera hora de la noche a disolver los primeros botellones y se preveía una jornada movida.

Pese a no existir toque de queda ni limitaciones para los grupos de personas, los agentes harán cumplir el uso obligatorio de las mascarillas y las distancias sociales.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Alicante afirman que se ha contactado con la Guardia Civil y la Policía Nacional para establecer operativos especiales. La Guardia Civil está acudiendo a una o dos juntas locales de seguridad cada semana y en estos encuentros, como los celebrados recientemente en El Campello, Guardamar, Torrevieja y Alicante, se ha planteado desde los ayuntamientos la problemática que se avecina con la vuelta a una normalidad casi similar a la de antes de la pandemia.

Todos los implicados en materia de seguridad son conscientes de un previsible aumento de botellones y fiestas en domicilios al desaparecer las restricciones. La limitación del ocio nocturno a las dos de la madrugada probablemente no va a conllevar que los jóvenes, y los no tan jóvenes, regresen a esa hora a sus respectivos domicilios. Lo más normal es que busquen alternativas para continuar de fiesta y ahí es donde los agentes de servicio tendrán más trabajo para hacer cumplir las normas.

La Comandancia de Alicante movilizará a las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) y otros grupos de apoyo, pero la vigilancia no se centrará únicamente en los municipios turísticos de la costa, sino que también se atenderá el resto de la provincia, ya que la pandemia ha provocado un notable incremento del número de personas que acuden a la montaña y muchas de las fiestas ilegales que se han desmantelado desde el inicio del estado de alarma se celebraron en zonas de interior.

La Policía Nacional de Alicante también reforzará el operativo nocturno y ha recuperado los servicios normales de trabajo tras la supresión del toque de queda. Esta vigilancia en zonas de ocio de Alicante se centrará en el Barrio, la zona de Castaños, avenida Costablanca y La Seda, en el Golf de la playa de San Juan.

La Policía Local de Alicante ha organizado un amplio dispositivo con 300 agentes para velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias contra el covid y combatir los botellones y fiestas con aglomeraciones, además de hacer cumplir los aforos en zonas de ocio.

Dentro del operativo de este fin de semana hay un plan antibotellón que incluye controles itinerantes por toda la ciudad y las zonas habituales donde suelen reunirse los jóvenes a beber alcohol: los dos castillos, el Barrio, la Ereta, las calas, Cabo de las Huertas, el Golf y las inmediaciones de la playa de San Juan. La unidad de Medios Aéreos también vigilará con el dron desde el aire las playas, paseos y lugares donde se puedan celebrar botellones.

La Policía Local de Alicante también desplegará a sus agentes en las zonas de ocio y en los locales y las terrazas para garantizar que se cumplen las medidas de aforos, uso de las mascarillas y las distancias sociales.

Los municipios de la provincia apuestan por la prevención. El concejal de Seguridad de Alicante, José Ramón González, afirma que «no se va a bajar la guardia y se vigilarán los botellones para prevenirlos». El concejal de Seguridad de El Campello, Rafael Galvañ, dice que en el municipio no proliferan los botellones y considera que «tampoco es cuestión de criminalizar a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Todos han recuperado la libertad de movimiento y de horarios después de mucho tiempo pasándolo mal. Seguiremos controlando las acciones que no contemplen la nueva normalidad».

Desde Alcoy, el concejal de Seguridad, Raúl Llopis, ha informado que la Policía Local no tiene previsto desplegar ningún operativo. «Tenemos controlados todos los puntos que pueden resultar más conflictivos», indica Llopis .

Firmeza en Elche

El alcalde de Elche, Carlos González, se ha mostrado tajante al afirmar que «tenemos que seguir siendo firmes en el cumplimiento de todas las medidas de prevención, que al final se ha demostrado que son las que permiten contener la propagación del virus».

En Elda, al igual que en Elche, la Policía Local ha activado un servicio extraordinario este fin de semana para evitar botellones. Rubén Alfaro, alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), ha propuesto para las próximas semanas actuaciones preventivas en los espacios públicos donde se suelen concentrar los jóvenes para celebrar sus fiestas nocturnas. «Es más eficaz una vigilancia preventiva, con la presencia disuasoria de las patrullas policiales, que tener que actuar a posteriori para disolver los botellones», apunta Alfaro.

Precisamente, el Centro de Salud Pública de Orihuela ha detectado un brote de covid-19 relacionado con una fiesta celebrada el 5 de junio en una discoteca de Torrevieja.

21 detenidos por robos al desaparecer las restricciones

La desaparición de las restricciones de movilidad nocturna han sido aprovechadas por los delincuentes para reactivarse. Entre el lunes y el jueves la Policía Nacional ha detenido a 21 personas en Alicante por hurtos y robos con violencia, la mayoría en horario nocturno. Por ello, la Comisaría Provincial ha establecido un dispositivo preventivo para reforzar durante las tardes y noches la presencia policial en las zonas más frecuentadas por turistas y alicantinos. La Comisaría pide a la ciudadanía que se conciencie y adopte medidas de autoprotección para no ser víctimas de hurtos.