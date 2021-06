Contagios de vacunados y otras dudas

El certificado covid digital de la UE facilitará la libre circulación en condiciones de seguridad dentro de los países miembros, según la Comisión Europea. Se trata de una prueba de que la persona ha sido vacunada contra el virus, ha dado negativo en una prueba diagnóstica o se ha recuperado de la enfermedad. Sin embargo, en numerosas ocasiones los expertos recuerdan que aun habiendo sido vacunados «nos podemos contagiar» y, a su vez, «transmitir el virus a tercero», por ello surgen dudas acerca de si es realmente una garantía o si permitirá cierta «relajación» de las medidas.

¿Es seguro viajar si estás vacunado o has pasado el virus?

«No es totalmente seguro», explica el catedrático del Área de Inmunología en la Universidad de Alicante (UA), José Miguel Sempere. Sin embargo, «de alguna manera estás protegido, porque puedes volver a contraer el virus y transmitirlo, pero se ha demostrado que se reduce la gravedad de la enfermedad y disminuye la capacidad de infectar a terceros», insiste.

¿El certificado es suficiente garantía para viajar?

«No. Puedes estar contagiado y tener el certificado porque has recibido la vacuna», por eso la opinión de Sempere es que «debemos ponernos siempre en el peor de los casos y aplicar las medidas más restrictivas para evitar problemas mayores».

¿Podrían llegar personas contagiadas de nuevas cepas?

«Por supuesto, por eso es tan importante que se mantengan medidas como el uso de mascarilla, higiene de manos y distancia de seguridad», porque en estos momentos, explica el catedrático, «la variante india está dando más problemas y hay que tener especial cuidado».

¿Qué incluye exactamente el certificado covid de la UE?

El documento digital, según explica la Comisión Europea, abarca tres tipos de certificados relacionados con el covid-19: vacunación, prueba diagnóstica y recuperación.

¿Dónde se expide y dónde se puede utilizar?

El certificado puede expedirse y utilizarse en todos los estados miembros de la UE para facilitar la libre circulación, así como en Islandia, Liechtenstein y Noruega. También se está negociando su uso en Suiza. Además, la Comisión de trabajo está trabajando para velar por que los certificados sean compatibles con los sistemas de otros países terceros.

¿Puede expedirse después de la primera dosis de vacunación?

Según la información de la Comisión Europea, se expedirán a cualquier persona que haya recibido una vacuna contra el coronavirus, independientemente del número de dosis. No obstante, en el certificado figurará tanto las dosis como si se ha completado la pauta.

¿Qué pasa con las personas que fueron vacunadas antes?

Las personas vacunadas antes de la creación del certificado covid digital de la UE tienen derecho a recibir un certificado de vacunación en el nuevo formato. Si han obtenido un certificado de vacunación que no cumpla los requisitos de interoperabilidad exigidos por el reglamento, la Comisión es clara y asegura que «pueden solicitar uno nuevo a las autoridades nacionales».

¿Tendrá que admitirse a cualquier viajero con PCR?

Si un estado miembro acepta un certificado de prueba diagnóstica para la exención de restricciones de viaje, también debe aceptar a los titulares de un certificado covid de la UE en las mismas condiciones.

Si no es 100% seguro, ¿qué opinan los expertos?

Expertos como José Miguel Sempere no entienden como no se cierran las fronteras en casos como Inglaterra, donde la variedad india está muy presente, para evitar un incremento de contagios. «Qué necesitamos empezar a tener casos aquí?». Sin embargo está claro que «esto siempre es un tira y afloja entre economía y salud, pero sin salud no hay economía». Sempere ve «lógica» la apertura progresiva, pero sin olvidar que «esto todavía no ha acabado» y que «es necesario mantener ciertas medidas, como el uso de la mascarilla» hasta «obtener la inmunidad de rebaño».