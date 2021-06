Gala de las Candidatas Infantiles: Lágrimas por lo que no fue y será

Cuenta atrás. Gel hidroalcohólico, mascarillas, intentos de distancia de seguridad, sin comida ni bebida. La plaza de toros acogió este viernes una atípica pasarela previa a la Elección de la Bellea del Foc infantil. Las 82 aspirantes al cargo desfilaron, sin contener la emoción, por un largo recorrido habilitado en un recinto que reunió a casi 3.000 personas. Hoy el turno para las aspirantes adultas, con una baja: una joven que ha dado positivo.

La gala previa a la Elección de la Bellea del Foc infantil siempre es emotiva. Por definición. Pero este año lo fue especialmente. Tal vez porque las niñas llevan más de un año esperando a desfilar con sus mejores galas con la ilusión intacta de ser la próxima representante del fuego. Tal vez porque no estaban todos los amigos y familiares en las gradas de una plaza de toros que fue testigo de una gala que tradicionalmente se celebra en el puerto. Y es que la pandemia estuvo muy presente anoche.

Los festeros se ubicaron en un tendido dividido por sectores, junto a los miembros de su comisión (cada hoguera recibió casi una treintena de invitaciones).

En las puertas había dispensadores de gel hidroalcohólico. En las gradas, eso sí, mínima distancia entre los festeros, pese a que tenía que haber un asiento libre a derecha e izquierda. Esa separación sólo se cumplió excepcionalmente. Los asistentes, en cambio, lucieron mascarilla por norma. También tenían prohibido fumar, comer y beber (salvo agua, por aquello de la hidratación). Por megafonía y también en la pantalla gigante antes del inicio de la gala se recordaron las medidas de seguridad al inicio. Agentes de la Policía Local de Alicante sobrevolaron un dron para controlar desde el aire la situación del público.

Las mascarillas también se vieron entre las aspirantes al título de Bellea del Foc infantil, aunque fueron las menos. La mayoría de las niñas optó por someterse en los días previos a una prueba PCR para poder desfilar sin elemento de protección. Para la Elección, se tendrán que hacer un test de antígenos en el propio coso taurino.

Llevasen o no mascarilla, pocas fueron las niñas que no se emocionaron en un largo recorrido por el escenario instalado en la plaza de toros. Lágrimas de emoción y también sonrisas de alegría. Ilusión porque, con más de un año de retraso, se celebraba la gala previa a la Elección de la Bellea del Foc infantil, que tendrá lugar el próximo viernes. Ese día será la despedida de Noelia Vinal y de su corte de fuego, que ayer también fueron protagonistas de la Gala de Candidatas. El paseo por la pasarela de la Bellea del Foc 2019 fue acompañado en todo momento por las palmas cariñosas de las más de 2.700 personas reunidas en el coso taurino.

Entre ellos, también estaban el alcalde de Alicante, Luis Barcala, la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, y representantes de todos los grupos municipales, junto a la presidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín-Zarco. Desde el palco siguieron la gala además la actual Bellea del Foc, Isabel Bartual, y sus damas de honor, que no dudaron en inmortalizar un momento tan único como esperado.

Ellas participarán hoy en la Gala de Candidatas adultas, en las que no estarán todas, ya que una de las aspirantes dio positivo por covid en las pruebas previas habilitadas para no tener que lucir mascarilla en la pasarela. Esta joven no podrá participar en el acto de esta noche (21 horas), y queda en el aire su presencia en la gala de la Elección de la Bellea del Foc, que en el caso de las adultas tendrá lugar el sábado de la próxima semana.

La propia afectada confirmó este viernes a este diario que había dado positivo en la prueba realizada esta semana y también en una segunda prueba de confirmación posterior, asegurando que se encuentra bien de salud (sin síntomas de covid) y deseando poder participar en el acto de la próxima semana. El presidente de su hoguera, por su lado, lamentó que la joven haya dado positivo después de más de un año esperando los actos principales de la Elección. Desde el órgano gestor de la Fiesta, por su lado, optaron por el silencio. Les constaba pero no quisieron confirmar el positivo de la aspirante. Eso sí, por ahora, no se prevén confinamientos entre el resto de las aspirantes. En total, las chicas que optan al cargo son 79.