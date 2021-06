«Terminaremos el mandato con más de 110 millones en inversiones ejecutadas»

Dos años de gobierno del bipartito, más uno que estuvo en solitario. ¿Qué balance realiza?

Ha sido una primera mitad de mandato marcada por la pandemia. Lo ha condicionado todo y a todos. Se ha trabajado para que repercutiera lo menos posible en la hoja de ruta marcada. Llegamos a esta mitad con un balance muy positivo pese a las circunstancias. En el primer año de mi Alcaldía hicimos que el Ayuntamiento dejara de ser un problema, que desapareciera el ruido. Esta primera mitad del mandato ha servido para poner en marcha la ciudad.

¿De qué se siente orgulloso?

De culminar el saneamiento financiero, con la cancelación del Plan de Ajuste y de la deuda, y el haber consolidado la bajada de impuestos. También haber activado las inversiones en la ciudad. Tenemos una transformación física y real de la ciudad y luego una transformación estructural donde Alicante Futura va marcando la senda, donde intentamos que Alicante pase de ser una ciudad de servicios a tener también un tejido industrial basado en las tecnológicas para tener una mayor resistencia a las dificultades. Y, por último, intentar cerrar las brechas sociales, porque sigue habiendo diferencias importantes entre la Zona Norte y el resto de la ciudad.

Habla de inversiones, pero existen tantos millones de remanente porque no se ejecuta ni la mitad de lo que está previsto...

No es un fallo de ejecución, porque tenemos 30 millones ejecutados ya en dos años de mandato. Se trata de una cifra muy superior a la etapa del tripartito. Tal vez lo que fallan son los tiempos. Terminaremos el mandato con más de 110 millones de euros en inversiones ejecutadas.

Y cuando termine este mandato, ¿se habrá aprobado el Plan Estructural del PGOU, como prometieron en campaña electoral?

Ya se está trabajando en cuestiones de fondo para que el Estructural esté a final del mandato.

«La concejala Julia Llopis tiene toda mi confianza, estoy muy satisfecho del trabajo que está haciendo»

¿Mantiene, por tanto, la promesa pese a los escasos avances?

Espero que podamos llegar con el Estructural aprobado o tramitándose su aprobación.

La promesa que ya han incumplido ha sido la de no prorrogar el contrato de la limpieza.

Se prorroga, pero no en los términos que venían en la licitación. Se prorroga un año con la finalidad de haber aprobado el Plan de Residuos y el resto del trabajo base. Merece la pena. Fue la reflexión que hicimos: retrasar un año la licitación con el objetivo de que el pliego se ajuste a las necesidades reales de la ciudad. Los alicantinos lo que nos exigen es que la ciudad esté limpia.

Tampoco llegarán a tiempo con el transporte urbano, ni lo hicieron con la limpieza de colegios, mantenimiento de cementerios, comunicaciones...

Hay determinadas contratas que han sido objeto de recurso. Del transporte urbano, se ha aprobado ya el proyecto de servicio. Aquí también valoramos que era importante no fallar porque es la contrata que más cambia el modelo de ciudad.

Desde finales de 2019 está pendiente de ejecución la sentencia del ruido. Llegó la pandemia y se paralizó. ¿Se retomará?

Estamos en una ejecución provisional, porque la sentencia está recurrida. Con independencia del recurso, ya dijimos que íbamos a abordar la resolución de los problemas con un plan de ordenación. Es absurdo, por otro lado, en una situación de excepcionalidad por la pandemia, realizar las pruebas necesarias cuando no iban a servir para nada. Ahora, momento en el que se empieza a retomar la actividad normal, se reanudan los trabajos.

Más cuestiones pendientes. El Plan Edificant. Por ahora, el balance es sólo una escalera construida.

Si pudiera hacer los presupuestos de la Generalitat, me podría comprometer en mayor medida

«Tengo que salvar los reparos del interventor del Plan Edificant porque la Generalitat nos pasa unas competencias impropias»

¿Presupuestos de la Generalitat Valenciana? El problema, por ahora, está siendo el bloqueo a nivel municipal. Continúan sin redactarse ni siquiera los proyectos de los cinco centros incluidos.

Sé lo que sé. Yo he ido salvando los reparos de Intervención y ahora ha puesto más. Salvaré los necesarios para que no sea por el Ayuntamiento por lo que no se ejecuten esos proyectos. Y lo haré en el menor plazo posible. Yo tengo que resolver esos problemas porque la Generalitat nos ha pasado unas competencias impropias. Supone una sobrecarga.

En otros ayuntamientos del PP no existen tantos problemas...

Estamos dispuestos a asumir esa sobrecarga para que salgan adelante los proyectos. Habríamos ido más deprisa si no tuviera que batallar con el interventor cada paso que vamos dando por el Plan Edificant.

Habla del interventor. Castedo lo apartó y el tripartito lo rehabilitó. ¿De parte de quién está?

Respaldo su trabajo en un porcentaje altísimo, pero hay cuestiones en las que discrepamos. Discrepan también otros servicios municipales. Y en esos asuntos, es cuando tengo que salvar los reparos.

Ustedes trasladan al interventor la responsabilidad de parte de los retrasos en el Edificant. Los padres y la oposición progresista señalan a la edil de Educación, Julia Llopis, que también ha protagonizado duros choques con entidades sociales. ¿La relevará del cargo?

No me planteo nada porque su trabajo no es que sea muy bueno, sino que lo está haciendo en las peores condiciones en áreas tan sensibles como Acción Social y Educación. La oposición no es más que el altavoz del tripartito de izquierdas de Ximo Puig. La concejala tiene toda mi confianza y estoy muy satisfecho del trabajo que está haciendo.

¿Descarta una reestructuración en el equipo de gobierno? ¿Terminarán como empezaron?

Sin ningún género de dudas. El gobierno está respondiendo a las expectativas que se pusieron. Cada vez está mas rodado. No se puede poner un «pero» a nadie.

Su socio firmó un acuerdo de presupuestos con el PSOE que usted asumió como propio hace medio año. Recogía el compromiso de aumentar el presupuesto de Igualdad. ¿Se cumplirá?

No sé si habrá próxima modificación de crédito. Los acuerdos que se suscribieron eran los suficientemente genéricos para aprobar un presupuesto

«No sé si habrá próxima modificación de crédito. El compromiso del equipo de gobierno es con los alicantinos»

¿Genérico? «Aumento del presupuesto en un 15% del presupuesto de 2021 a cargo de modificación presupuestaria».

Las circunstancias posteriormente harán que maniobremos en un sentido o en otro. Hay que atender a las necesidades reales y no tanto a criterios ideológicos. El compromiso del equipo de gobierno es con los alicantinos

Y con el PSOE. Está firmado.

El compromiso es con los alicantinos antes que con cualquier otro

¿No le da valor a la firma de la vicealcaldesa? ¿No se va cumplir?

No lo sé. No sé si vamos a necesitar abordar más modificaciones de crédito [cambios en el Presupuesto]

¿No será que no quieren molestar a Vox, como buen aliado...?

Nosotros hemos abiertos todos los procesos con todos los grupos. Hemos escuchado a todos

Hablemos del resto de grupos. La izquierda le acusa de falta de diálogo durante todo el mandato. Jamás en este Ayuntamiento ha habido tanto dialogo entre el gobierno y la oposición como conmigo de alcalde. Conmigo se dialoga y se consensúa. El Síndic ha emitido resoluciones críticas con su gobierno por falta de transparencia, tras quejas presentadas por la oposición.

He leído las que ha dictado respecto a Generalitat y otros ayuntamientos, las nuestras son más suaves. Hay otras demoledoras. Así que lecciones de transparencia, ninguna. Que hay que seguir avanzando, por supuesto.

Alguna novedad con la Ordenanza de Mendicidad y...

No conozco la Ordenanza de Mendicidad...

La Ordenanza de Convivencia Cívica, le dicen ahora. La aprobaron y luego la retiraron tras las críticas generales. Vox reclama el texto inicial. ¿Qué previsión tienen?

La queja principal era que no se incluían medidas sociales. En ese momento, nosotros estimamos que esa ordenanza iba ligada al Plan de Inclusión Social. ¿Eso significa que la ordenanza no incluya esos términos? No. ¿Vamos a sacarla adelante? Sin duda. ¿Tenemos inconveniente en mejorarla? Ninguno. Esta ciudad necesita que se luche contra la explotación de mujeres, contra la mendicidad coactiva y la organizada, contra el vandalismo...

Este asunto generó ciertas tensiones entre los dos socios. ¿Cómo son ahora las relaciones?

Si tengo algo que agradecer a Ciudadanos es el sentido de la responsabilidad y anteponer el interés de los alicantinos. Nosotros nos lo planteamos igual. Y por eso está funcionando el equipo de gobierno, conformado por dos partidos donde hay veces que hay discrepancias, como es natural. Tras la mala experiencia del tripartito, la ciudad exigía un equipo de gobierno de verdad, sin ruido. Yo me encuentro satisfecho, comodísimo y agradecidísimo a todos los concejales del equipo de gobierno y en particular a la lealtad de Ciudadanos.

¿Ya se le ha pasado el temor por una posible moción de censura impulsada por Ciudadanos?

La descarto totalmente. Eso no me quita el sueño. Tengo que agradecer la valentía de la vicealcaldesa que, cuando en Murcia se planteó la moción de censura, lo que generó inquietud en todas partes, trasladó la tranquilidad de aquí no afectaría. Siempre se lo agradeceré.

Si algo parece que está generando unidad es el proyecto del Centro de Congresos en el puerto. ¿Esta vez será la definitiva?

Uno de los elementos que siempre ha generado polémica ha sido el enclave. Pero ese problema no concurre porque hablamos de terreno portuario y de una concesión. Además, no es un proyecto que se lance por una administración, un proyecto así necesita la colaboración entre administraciones. Falta ahora por concretar aspectos como la aportación de cada uno y el cronograma.

¿Confía en que finalmente también estará la Generalitat?

A mí el presidente Puig me ha confirmado su interés. Las puertas están abiertas. Es más, no es que me guste que participen, sino que creo que es imprescindible que salga con el acuerdo de todas las administraciones. También hemos sido capaces de desarrollar el proyecto con discreción, que ha eliminado los anuncios de humo.

Ustedes también vinculan ese proyecto a Alicante Futura y a la atracción de industria tecnológica... En el intento más reciente, con Vodafone, Málaga ganó la partida a la ciudad de Alicante.

Pero estamos compitiendo

«Si tengo algo que agradecer a Cs es el sentido de la responsabilidad» «No es que me guste que la Generalitat participe en el Centro de Congresos, es imprescindible»

Pero se pierde...

Porque lo hacemos en desventaja. Estamos recuperando tiempo a marchas forzadas. Podemos ofrecer las mismas o mejores oportunidades que ellos. Tenemos que creer en Alicante. Ahora, necesitamos pegar un salto en calidad en cultura, en turismo, en infraestructuras..

En Cultura, por hablar en uno de esos temas, Málaga tiene el Picasso, el Thyssen, el Pompidou, entre otros. Alicante lleva dos años sin director del Teatro Principal.

El tema del director no ha sido perentorio, la actividad ha estado limitada por la pandemia. Estas cuestiones hay que evaluarlas bien. El último director, el señor Sanguino, no dio el nivel, dejó un agujero económico. Por otro lado, hay un problema de nacimiento en el acuerdo para la incorporación de Generalitat. Tiene una solución compleja. El dinero de Generalitat no era para los socios, sino para tapar la deuda y en hacer unas obras de rehabilitación. Es difícil que el interventor lo asuma. Tiene razón. Nos pusimos unas fechas y no encontramos solución. Estamos con ello.

Estamos en junio, mes de las Hogueras... Pero no es momento de fiestas. ¿Le preocupa la capacidad de resistencia de la Fiesta?

Eso subyace de la decisión de suspender las Hogueras de 2021. Las comisiones veían que hacer unas hogueras a medio gas, ocho meses antes de unas hogueras esperemos que plenas, podía generar un problema de viabilidad económica. Por otro lado, tenemos que proteger a los artistas, son el eslabón más débil. Nosotros hemos puesto muchas esperanzas en las Hogueras del año 2022, para que la gente olvide todo lo que hemos perdido

Al igual que al resto de líderes, momento de las notas para terminar. ¿Qué le pone al bipartito?

Yo no me pongo nota. Esperaré a 2023 a que la gente nos califique

¿Y a la oposición?

¿Qué oposición?

¿No hay? ¿Para un gobierno no tener oposición es el paraíso?

No es bueno. Me gustaría una oposición propositiva, no me satisface una oposición complaciente.

«El PPCV necesita un revulsivo, un cambio, y la persona es Mazón»

El alcalde defiende las protestas contra los indultos por el «procés» que impulsan Casado y el futuro presidente regional

Tiempos de cambios en el PP con la llegada de Carlos Mazón a la Presidencia regional del PP. ¿Cree que es la personal idónea?

Sin duda. El trabajo de Isabel Bonig es impagable, tiene que tener el reconocimiento. También es cierto que entendemos que el partido necesita un revulsivo, un cambio sustancial. Esa persona es Mazón.

¿Cómo valora la sesión de fotos de Mazón en un pleno?

Yo eso no lo vi. Son muchos concejales, por las videoconferencias, que tienen dificultades para conectarse. ¡Parece mentira los problemas técnicos después de un año y medio de videoconferencias...!

Fueron fotos en un sofá en el despacho, no problemas técnicos.

Insisto. Yo no vi esas imágenes. En los plenos estamos todos pendientes de los asuntos a tratar. Puede pasar que haya concejales que en un momento están atendiendo a otra cosa. Y comprendo que un presidente de la Diputación pueda estar atendiendo a otras cuestiones.

¿Estará en la «foto de Colón» en Alicante contra los indultos?

Lo más importante no es la foto, sino el porqué. Está a punto de pasar algo gravísimo, que salte por los aires el estado de derecho, que actos graves no tengan consecuencias. Es una decisión arbitraria, partidista y peligrosa para la convivencia. Digo «no» a esa solución. Nadie merece el mercadeo del presidente Pedro Sánchez. Si eso se tiene que decir en Colón, se dice. No nos podemos quedar a medias tintas.