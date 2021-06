Los agricultores trasladan al Gobierno que ya usan el 98% del agua depurada para riego

Un argumento más. No hay agua depurada para compensar el recorte del trasvase. El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura ha advertido en un escrito al Ministerio para la Transición Ecológica de que si al final el Consejo de Ministros aprueba los dos decretos -modificación de las normas de explotación y elevación del caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez- que tiene en cartera, el recorte del trasvase solo para la agricultura será del 45%; en total, cien hectómetros cúbicos de la media de 205 hm³ que llegan de media todos los años. En su escrito, el presidente del Sindicato, Lucas Jiménez, subraya, además, con datos en la mano, que la agricultura de Alicante y Murcia es la que más caudal reutiliza en Europa al aprovechar el 98% del agua residual depurada. Porcentaje que contrasta con el de España, donde, solo se reutiliza el 10,4% del este recurso y la propia Unión Europea, en la que el nivel de reutilización es del 2,4%.

Y toda en una zona de Europa donde la precipitación media es de 383 litros/m² al año, mientras que la evaporación por el efecto del sol es de 339 litros/m². En total, en la provincia se depuran todos los años 120 hm3, de los que 55 hm3 se utilizan en el campo y 29,5 hm3 se vierten a los cauces en lo que se considera reutilización indirecta. Los alicantinos pagan al año unos 75 millones de euros correspondientes al canon de saneamiento que se creó en 1992 en el recibo del agua para financiar la construcción y funcionamiento de las depuradoras. Existiría un margen para aumentar el caudal pero la Administración nunca lo ha afrontado.

Según un informe del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, el coste para mejorar la calidad del agua depurada sería de 0,25 euros por metro cúbico. Es decir, que en la provincia de Alicante se necesitaría invertir unos 17 millones de euros. Solo dos de las 180 plantas operativas en la provincia, en concreto la de Rincón de León en Alicante y la estación de Benidorm disponen de sistemas terciarios avanzados, que incluyen la desalinización y un sistema integral de microfiltración bacteriológica que permite el uso del caudal tratado sin ningún tipo de problemas en el riego de cultivos.

A esto se une que, salvo la planta de Benidorm, conectada con las comunidades de regantes del entorno, la falta de infraestructuras de transportes impide, por ejemplo, que el caudal de Rincón de León pueda llegar a Elche o al Medio Vinalopó. Y todo, pese a que todos los expertos y la propia Administración subrayan que la reutilización del agua residual depurada debe incrementarse e incorporarse al conjunto de recursos (desalación, pozos y trasvases) para combatir la carencia de recursos hídricos.

La Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales se ha limitado hasta ahora a cumplir la ley, y aplica un sistema secundario (eliminación de bacterias), que resulta insuficiente para que el caudal no termine, salvo las excepciones de Rincón de León y Benidorm, de servir exclusivamente para contribuir al mantenimiento de zonas húmedas como es el caso, por ejemplo, del Clot de Galvany de Elche (conectado con la planta de Arenales del Sol) y el riego de jardines y parques.

Fue precisamente la falta de agua de calidad y buen precio lo que llevó a las comunidades de regantes y, en general a todo el sector, a investigar sobre nuevas técnicas de riego que aseguraran un consumo limitado, acorde con los limitados recursos de los que disponían. Mientras en el mundo se reutilizan el 0,59% de la aguas residuales, en Europa el 2,40% y en España el 10,40%, en Alicante, Murcia y Almería el nivel es del 98%.

Los agricultores insisten en que incrementar el caudal ecológico del río hasta el punto que plantea la Confederación Hidrográfica del Tajo supone una merma anual de aproximadamente 80 hm3 cúbicos solo para regadío. Merma que afectará a futuribles trasvases para regadío principalmente, en otros 50 hm3 mas. «Si la media interanual de envío de agua para regadío viene siendo de unos 205 hm3, «el drama que nos viene encima es importante», apunta Lucas Jiménez, presidente del Sindicato. «Dejaríamos de recibir de un modo casi inmediato el 45,36% de lo que, como media, venimos recibiendo todos los años». Jiménez alerta, además, que «lo lamentable del asunto es que esa suelta, extra, de caudales no solucionará los problemas de suciedad del río a su paso por Toledo, Talavera y Aranjuez». Para los regantes, la única forma de resolver estos problemas no es otra que la actuación en origen, mediante la depuración efectiva de las aguas residuales de ciudades y poblaciones como Madrid», donde según el Ministerio de Transición Ecológica está prevista una inversión de 850 millones de euros, aunque no se han dado ni fechas y plazos de ejecución, mientras el recorte del trasvase está previsto para 2022. Ese año es el previsto para que entre en vigor el nuevo plan hidrológico del Tajo.

García-Page exigea Sánchez «firmeza y determinación»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, exigió ayer al Gobierno «firmeza y determinación» , de cara a solventar lo que entiende como un «atropello ambiental» y una «sangría económica», como es el trasvase Tajo-Segura. «Castilla-La Mancha puede ser «una de las regiones más emergentes y dinámicas del país», pero para eso «es necesario contar con recursos», como en este caso el agua. «Cada metro cúbico «que se va de al Levante» puede traducirse en «2.000 millones de las antiguas pesetas. El agua es materia prima para generar empleo».