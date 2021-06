Un mes tras el estado de alarma: repunte sostenido de los casos en Alicante

El final del estado de alarma no ha sido hasta el momento el caos y la vuelta a las elevadas cifras de contagios y de saturación del sistema sanitario que los más pesimistas pronosticaban, aunque sí es cierto que ha habido un cambio de tendencia a partir de entonces. Un mes después del final de las restricciones, la media de contagios notificados cada día es algo superior que antes y la presión hospitalaria ya no baja de manera continuada, lo que revela que la pandemia sigue activa. No obstante, al mismo tiempo también es cierto que ese incremento, al menos hasta la fecha, ha sido sostenido y la situación no parece preocupante en exceso, aunque no se debe bajar la guardia.