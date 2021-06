Sanguino sobre Barcala: «Es la extrema derecha»

La decisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), de mostrarse más que esquivo con el cumplimiento del pacto de presupuestos suscrito entre su socio (Ciudadanos) y el PSOE, que evidenció durante su reciente entrevista con INFORMACIÓN, no ha sentado bien en las filas socialistas. «No sé si habrá próxima modificación de crédito. El compromiso es con los alicantinos antes que con cualquier otro», defendió el regidor popular, respecto al pactado aumento de un 15% de la partida del área de Igualdad a través de ajustes en el Presupuesto de 2021.

Esas palabras, en un principio, no iban a encontrar este lunes la respuesta del portavoz municipal socialista, Francesc Sanguino, uno de los firmantes del pacto presupuestario. La otra fue la vicealcaldesa y portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez. Sin embargo, finalmente, Sanguino sí que decidió tomar la palabra y para cargar con dureza contra Barcala. Lo hizo, casualmente, después de tener un choque verbal con el alcalde, provocado a su vez por negarse el socialista a disculparse tras un sorprendente, e injustificado según los testigos, enfrentamiento con la jefa de Protocolo después del silencio por los asesinatos de las niñas de Tenerife: «El alcalde anuncia que no habrá más modificaciones de crédito para que Cs incumpla nuestro pacto. A este alcalde le da igual el sufrimiento de la ciudad». El socialista insistió que «ante esta oleada de violencia de género, Barcala no quiere aumentar el presupuesto de Igualdad». Según apuntó Sanguino, el alcalde «repite en todo la típica estrategia del caciquismo y de un gabinete con modos dictatoriales». A su juicio, «no es que Barcala esté cómodo con la extrema derecha, es que Barcala y su gabinete es básicamente la extrema derecha». «Está bien que por fin se haya quitado la careta», finalizó Sanguino.