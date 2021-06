La demora en la pavimentación de la Explanada pone en peligro la reapertura de los locales de hostelería

«He sacado a tres trabajadores fijos del ERTE y necesito más gente, pero no me atrevo a buscar» MARÍA JOSÉ DELGADO - HOSTELERA

El Ayuntamiento ha incrementado de dos a cinco las cuadrillas previstas para acelerar la pavimentación, aún pendiente en la mitad del tramo (en total tiene 700 metros). Pérez también indicó que estas tareas se están solapando con la instalación de nuevas farolas y del soporte de los toldos «para ir más rápido». El objetivo es que los hosteleros «abran lo antes posible» y puedan aprovechar los festivos del 23 y el 24 de junio, «que venga la gente a los restaurantes y puedan recuperar». El bipartito quiere además que la Explanada esté a punto, a nivel turístico, en los meses «fuertes» de verano, «que son julio y agosto».

«Es una chapuza. Han dejado la fachada levantada y un escalón por el que se ve el suelo antiguo» FANY CARDEBAT - HOSTELERA

Los hosteleros critican que «nos están mintiendo constantemente». «El alcalde se hartó de decir que el día 15 de junio podríamos trabajar, que la zona estaría pavimentada para instalar las mesas y sillas. Pero no lo está, salvo la parte más próxima a Canalejas. Por la otra no puede ni pasar la gente», explica María José Delgado, representante de los negocios de hostelería del sur de la Explanada. El tramo con el suelo terminado es el comprendido entre las calles Ojeda y Valdés, donde se instalaron ya algunas mesas y sillas el pasado fin de semana aunque sin veladores.

Los operarios estaban trabajando este martes a la altura de la calle Coloma, a unos metros del Casino de la Explanada, tramo que «debería haber estado terminado la semana pasada y que es el que está peor», señalan los hosteleros.

«El objetivo es que abran cuanto antes y que aprovechen los festivos del 22 y 24 para recuperar» ADRIÁN SANTOS PÉREZ - CONCEJAL DE URBANISMO

Los negocios han presionado para que se diera un acelerón al acabado del suelo tras observar en el arranque de la semana que había muy pocos operarios, y que en los últimos 15 días «apenas han avanzado». El enfado con el Ayuntamiento también se debe a que algunos empresarios han sacado a empleados del ERTE dado que pensaban reabrir el 15 de junio y han hecho pedidos a proveedores. Algunos tenían reservas de mesas que se han visto obligados a cancelar. Es el caso de Antonio Soler, cuyo restaurante está en el tramo ya pavimentado. No obstante, está decidido a abrir el viernes, «a las malas montaré ocho mesas (la mitad de las que tiene) en el suelo acabado», con sombrillas a modo de velador dado que no cree que estén acabados los toldos, cinco pérgolas a juego con las instaladas en los bares entre la Rambla y la plaza del Mar, para los que se dio como fecha el 18.

«Teníamos varias reservas para abrir el 15 de junio, que hemos tenido que cancelar» ANTONIO SOLER - HOSTELERO

La hostelera Fany Cardebat considera que la obra es una «chapuza» porque en el tramo de su local «la fachada está levantada y han dejado un escalón de varios centímetros por el que se ve el suelo viejo. He llorado de la impotencia porque te planificas las cosas y no salen». En su caso, tenía previsto abrir también el 15 de junio. Sobre este tramo, la representante de los locales dijo que «lo han hecho mal y lo tienen que levantar. No tenía que ser así cuando llevan ocho meses para una obra que tendrían que haber acabado en seis (para reabrir en Semana Santa)». Queda pendiente además la limpieza de los locales, cerrados desde octubre, para que puedan funcionar de nuevo en condiciones.

El concejal Adrián Santos insistió en que la reforma, que ha costado 1,5 millones, es muy compleja y que el subsuelo se encontraba en muy mal estado, «pero va a quedar más grande y diáfano». Asimismo, aseguró que el bipartito habló de finalizar en la semana del 15, no exactamente este día. En todo caso, las obras no acaban puesto que las terrazas tendrán que convivir con los trabajos del carril bici, que se han excluido de la pavimentación actual para ir más rápido con la franja central, que es donde se montarán las terrazas.