«La ilusión se ha perdido un poco pero tenemos toda la fuerza para disfrutar de nuevo de las Hogueras»

Muy especiales, quitando la parte de la pandemia, que ha sido horrible. Al principio disfruté un montón, luego fue un poco difícil pero ahora, gracias a las personas que tengo alrededor estoy viviendo al máximo los últimos actos y los más importantes.

¿Qué es lo que nunca olvidarás de esta experiencia?

La gente y la compañía. Las personas y las amistades que me llevo, que son maravillosas. He conocido a un montón de gente especial. También las vivencias, los mejores momentos de toda mi vida.

Querías estudiar algo relacionado con la ciencia. ¿Te reafirmas en esta intención?

En este tiempo, cada vez que me aburría me decía: voy a informarme. El interés es grande y te llena muchísimo por dentro. Conozco a sanitarios y científicos y personas que tienen que ver mucho con este tema, estoy informada y me parece muy interesante.

¿Cómo llevas tener que llevar mascarilla con el traje?

En los ensayos tenemos que llevarla y nos haremos una PCR para poder quitárnosla durante la elección, pero, eso sí, guardamos todas las medidas de seguridad. Tenemos tanto miedo que es lo más importante ahora mismo.

¿Cómo viviste el estallido de la pandemia?

Era muy surrealista. Al principio eran 10 días, 15 días sin cole, qué maravilla. Pero en el momento en que veo que se está alargando y no para, me empecé a agobiar porque veía que mi año se iba a acabar y no iba a poder terminar de vivir las cosas. Fue terrible porque no podía ver a parte de mi familia y a mis amigos, y lo mal que lo estaba pasando la gente. Gracias a personas maravillosas de la Federació de Fogueres y a mis damas esto ha pasado más rápido y la experiencia que quedaba ha sido más bonita de lo esperado.

Hay actos que no habéis vivido.

Había personas que decían: qué suerte, tienes otro año. Realmente no es así. He repetido actos pero hay otros que no he podido vivir, y los repetidos han sido con mascarilla y medidas de seguridad, y no lo he disfrutado como esperaba. Me hacía mucha ilusión disfrutar de los días grandes con mis fiestas hermanas. En el caso de las reinas de València y Castellón, nos hicimos muy amigas, y me dio mucha pena no compartir esos momentos con ellas.

Lo sucedido te habrá hecho madurar mucho...

Estos momentos difíciles nos hacen madurar más. Claro que físicamente he crecido pero mentalmente estoy más desarrollada y veo las cosas y las entiendo mucho mejor. Quiero darle muchísima fuerza a todos, que se sigan cuidado, que está a punto de terminar la pandemia.

¿Qué te ha aportado el cargo?

Lo primero que me ha aportado es muchísima seguridad en mí misma porque me he dado cuenta de que la Fiesta es importante y es una parte de mí. Me llevo muchísimos recuerdos para toda mi vida. Deseo que esto siga y poder vivir más experiencias especiales como ésta.

¿Te gustaría ser candidata adulta en unos años?

Tengo pensado ser presidenta infantil, y también me gustaría mucho ser banderín. Luego ya dama adulta, belleza, candidata, y que pase lo que pase. ¿Presidenta adulta? Lo veo una responsabilidad tan grande que si ya me ha costado ser Belleza del Fuego, porque es un cargo superimportante, controlar a un grupo de personas de una hoguera lo veo muy difícil. La verdad es que se lo podríamos dejar a otra persona.

¿Qué le dirías a los niños para que se apunten a una comisión?

La ilusión se ha perdido un poco porque con todo esto (la pandemia) no se ha podido vivir igual pero estamos con toda la fuerza del mundo y las pilas al máximo para poder disfrutar de nuevo de nuestras queridas Hogueras. A los niños les diría que vamos a seguir haciendo muchísimos amigos, nuestros actos y meriendas, que vamos a seguir disfrutando muchísimo de la Fiesta y que se tienen que apuntar porque se lo van a pasar genial, como siempre lo hemos hecho a pesar de que ahora no hayamos podido.

¿Esperas que el próximo año haya por fin plantà?

La verdad es que sí, porque llevo mucho tiempo esperando. Las Hogueras son una parte muy importante de mi vida y me gustaría muchísimo.

El agradecimiento de las damas a las «familias del fuego»

Ariadna, Henar, Carla, Sofía, Rocío y Marta, las damas que han acompañado estos dos años a Noelia Vinal, afirman que han sido una piña todo el tiempo a la vez que desean, como foguerers, que pronto retornen las Hogueras. Las niñas dan las gracias a las familias de las catorce festeras, especialmente a «los padres del fuego que nos han apoyado en todo». También a quienes le han inculcado las Hogueras, como la madre de Marta o el abuelo de Carla, que le ayuda a elegir los vestidos; y a los hermanos, como es el caso de Sofía. También a los alicantinos: nunca olvidarán el «aplauso de personas que ni siquiera nos conocen».