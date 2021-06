El nuevo contrato de limpieza de colegios enfrenta a los trabajadores y al bipartito

El pliego del próximo contrato de limpieza de colegios y dependencias municipales ha provocado un choque entre el gobierno municipal y el comité de empresa, que está alineado con la postura que defiende el grupo municipal socialista, que defiende que el alcalde, Luis Barcala, ha vuelto a “engañar” a la ciudadanía ya que el nuevo pliego para la limpieza de centros escolares y dependencias municipales es "exactamente" el mismo que tuvo que retirar el pasado agosto. "Con una salvedad, incrementa el coste del servicio en 8 millones, pero no mejora el servicio", según los socialistas. La concejala Llanos Cano asegura que es un "verdadero escándalo" que el nuevo pliego sea igual que el que se retiró. “Se evidencia que se ha tomado el pelo a los trabajadores y a las direcciones de los centros escolares, ya que no se recogen sus aportaciones y, además, no contempla las mejoras y deficiencias contrastadas en la Comisión de Investigación”, matiza la edil, quien añade que "no solo no se han incorporado mejoras, sino que por ejemplo, en el anterior pliego se recogían 559.000 horas anuales (de las que 294.635 eran para colegios) y en éste se recogen menos horas, en concreto 550.000 y no se distingue entre dependencias municipales y centros escolares". Es decir, según apunta, se pagará "más por menos horas y no sabemos cuántas han de ser destinadas a garantizar la limpieza de nuestros colegios”. El colmo del despropósito, para la socialista, "llega en el control de presencia de personal, el hecho más controvertido de la investigación realizada por la Comisión". El bipartito opta por "relajar más, si cabe, este requisito", que "es imprescindible para poder fiscalizar el efectivo cumplimiento de la contrata". En el pliego anterior, según la edil socialista, "se contemplaba la obligación de tener un control informático de supervisión de presencia de cada centro para poder controlar los servicios prestados diariamente, así como las horas empleadas en los mismos y en el nuevo pliego no".

En una línea similar se muestran desde el comité de empresa, como así han hecho saber a través de un comunicado: "Tras revisar el nuevo pliego observamos con sorpresa que todas las reuniones mantenidas con el concejal de infraestructuras, responsable del servicio, no nos ha servido de mucho, por no decir de nada. Desde el año 2017, este Comité de Empresa viene advirtiendo de los problemas que el pliego, aprobado en aquel momento, está ocasionando en la prestación de un servicio tan importante como es la limpieza de centros escolares y dependencias municipales". El comité insisten en que llevan cuatro años reuniéndose con técnicos y políticos "sin conseguir" que se les tenga en cuenta. "Lo último fue un escrito que presentamos por registro con una serie de sugerencias para que se incluyesen en el nuevo pliego y evitar así seguir con los problemas que se vienen arrastrando de lejos. Tras comprobar que el nuevo pliego sigue siendo una corta pega del anterior, solo podemos decir que no hay nada consensuado con dicho comité y que casi nada, por no decir nada, de lo que aportamos en el escrito de fecha de septiembre del 2020, con la única intención de mejorar el servicio del que los trabajadores y trabajadoras de la empresa somos una pieza clave, se ha tenido en cuenta a la hora de redactar el nuevo pliego". Al respecto, el comité manifiesta "su total rechazo al pliego de prescripciones técnicas y lamenta la oportunidad que ha desperdiciado el equipo de gobierno para mejorar el pliego".

Antes estas afirmaciones, el concejal de Infraestructuras, José Ramón González, ha defendido que “sí se ha llegado a un consenso" con el Comité de Empresa UTE Limpial e "introducido modificaciones y mejorado el nuevo pliego del contrato de Limpieza de Centros Escolares y Dependencias Municipales", con los que mantuvo reuniones para "escuchar y atender" sus peticiones, así como el "100% de las peticiones realizadas por los Directores de los Centros educativos”. Es "falsa", según el edil "la afirmación de que no hay ninguna modificación", por lo que pide al Comité que "revise bien el nuevo pliego”.

Al respecto, el concejal de Infraestructuras ha recordado que “este es un pliego técnico no político, y se ha cambiado e introducido las modificaciones y mejoras que técnicamente se han podido, y lo que lo que los técnicos han indicado que no se ha podía tocar se ha respetado, como temas muy específicos laborales del personal”. En relación a las modificaciones, el edil González ha explicado que el nuevo pliego contempla entre otras mejoras “especificar las tareas a realizar en la época estival, se ha dejado en un lote atendiendo a la petición del Comité de no dividirlo en dos lotes, así como el listado a subrogar de los trabajadores, y el listado de centros y dependencias, la limpieza de 11 a 14 horas con refuerzo para atenderlo, horario del personal a las 17 horas, mantener el servicio de limpieza del curso hasta el 30 de junio y el nuevo comienzo del servicio el 1 de septiembre, atender a algunos colegios que solicitaban que se preste el servicio de 6 a 9 horas, argumentando que tienen patios con tierra y así estaría mucho más limpio al comienzo de la jornada”.

Sobre las manifestaciones previas de los socialistas, para el responsable político de Infraestructuras es "una vergüenza y escándalo, que el PSOE manipule y engañe a los trabajadores de la limpieza por un puro interés político, mintiendo sobre el nuevo pliego", y además les ha instado a "ponerse a trabajar hacer una oposición seria con aportaciones reales y se dejen de mentir", ya que "es totalmente falso que se vaya a pagar más por menos, y el pliego se ha mejorado considerablemente atendiendo a las peticiones realizadas por el comité de empresa y los directores".