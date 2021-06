Se paraliza "in extremis" el desahucio de una familia con tres hijos menores

Finalmente, la ejecución no se ha lleva a cabo. El representante de los propietarios de la vivienda ha avanzado en un principio de acuerdo con la familia, que se muestra "dispuesta" a pagar un alquiler social. Representantes de entidades sociales que han estado presentes aseguran que el pago rondaría los 115 euros mensuales, una cantidad que pagaba el anterior inquilino.

Uno de los miembros de la comitiva judicial ha apremiado a la familia a llegar a un acuerdo cuanto antes para que no se produzca una nueva orden judicial de desahucio, ya que en esa ocasión sería más complejo volver a aplazarla. Así se lo ha trasladado a Noemí, la madre de la familia, que tiene a tres hijos de 11, 10 y año de edad. "De ingresos solo tenemos 450 euros de una ayuda", ha explicado la joven antes de que llegara la comisión judicial. Esta familia, según la madre, ya ocupó una vivienda anteriormente, de la que se marchó justo antes de ser desahuciados. "Si me vuelven a echar, no tengo donde irme. Yo quiero pagar un alquiler social", repetía la joven.