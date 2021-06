Vecinos del Barrio denuncian aglomeraciones de personas sin mascarilla

Vecinos del Casco Antiguo de Alicante denunciaron ayer a este diario la vergonzosa situación vivida sobre la medianoche de ayer con decenas de personas aglomeradas sin portar la mascarilla ni mantener la distancia social. Los vecinos, que se quejan también del ruido muy elevado que generan estas aglomeraciones, aseguran que realizaron hasta tres llamadas telefónicas para requerir presencia policial en el punto, pero no acudió ninguna patrulla para disolver a estas personas que incumplían de forma notoria la normativa sanitaria para luchar contra el covid.

Uno de estos vecinos grabó en vídeo la aglomeración de decenas de personas y asegura que pasaron «agentes sin que hayan disuelto lo que estaba ocurriendo». Esta persona considera vergonzoso que ocurran estas aglomeraciones «en plena pandemia y a las doce de la noche».

Desde el Ayuntamiento de Alicante aseguran que no constan llamadas en la centralita de la Policía Local denunciando esta aglomeración de personas en el Barrio y desmienten que los agentes vieran aglomeraciones y no intervinieran. En la misma línea se pronuncia la Policía Nacional, a la que no consta registrada una llamada como dice el vecino que la hizo.

Fuentes municipales afirman que la Policía Local tiene servicio todos los días en el Casco Antiguo por las noches y que los agentes tratan de hacer cumplir la normativa covid cuando ven a alguien que la incumple. Las dos únicas intervenciones registradas ayer en el Casco Antiguo fueron con motivo de conatos de pelea y las patrullas del Servicio Nocturno no fueron requeridas para la aglomeración que denuncian estos vecinos.

En cualquier caso, el Ayuntamiento de Alicante anuncia que intensificará la vigilancia en esta zona con más agentes para evitar aglomeraciones.

El autor del vídeo asegura que que realizó una de las llamadas a las 23.53 horas a la sala del 091, de la Policía Nacional. Allí dijeron que estaban montando un operativo, «pero nunca apareció».

Asimismo, otros vecinos del mismo inmueble del Casco Antiguo aseguran que llamaron a la Policía Local a las 23.47 y a las 23.55 horas y la respuesta que dicen que recibieron fue que no disponían de efectivos en ese momento para desplazar patrullas al lugar.

Los vecinos de El Barrio piden que no se repitan estas aglomeraciones o que al menos haya un control policial en condiciones para prevenir estas concentraciones mientras dure el peligro de contagiarse con el covid.

Situación puntual

Fuentes policiales aseguraron ayer a este diario que la aglomeración denunciada por los vecinos debió ser algo puntual, ya que los agentes estuvieron patrullando por diferentes calles del Casco Antiguo y no detectaron concentraciones de personas sin mascarillas y sin mantener las distancias sociales.

Este diario acompañó a la Policía Local durante el operativo desplegado el pasado fin de semana y la mayoría de los jóvenes portaba la mascarilla. Los que no la llevaban puesta eran requeridos por los agentes para que se la pusieran.

Otro problema es el uso de la mascarilla por las personas que están sentadas en las terrazas. Aunque los ciudadanos están dispensados de su uso para el momento preciso de beber y comer, lo cierto es que la mayoría se la quita nada más sentarse y no se la vuelve a poner hasta que se marcha del establecimiento hostelero. Así se pudo apreciar el pasado fin de semana por la noche en la céntrica calle Castaños, donde las terrazas estaban abarrotadas de clientes.