Los contagios suben un 40% en un mes pero los hospitalizados siguen cayendo gracias a la vacuna

Altas

Precisamente este miércoles, la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Alicante, daba el alta a su último paciente de covid de la tercera ola, quien ha permanecido 50 días ingresado en este servicio. Este centro sanitario llegó en el peor momento de la pandemia de covid a triplicar sus zonas destinadas a pacientes en situación grave. Ahora el ritmo en las unidades de críticos sigue siendo frenético, pero ya no a causa del coronavirus, sino para recuperar todas las operaciones que la pandemia obligó a suspender. Los quirófanos trabajan casi al cien por cien y las zonas de críticos dan asistencia a los pacientes recién operados.

Luis Gómez, jefe de Anestesiología y Francisco Jaime, jefe de Medicina Intensiva en este centro sanitario, esperan que con el actual ritmo de vacunación la provincia no vuelva a sufrir una embestida como la que se vivió tras las navidades. Sin embargo, ambos hacen un llamamiento a no relajar las medidas de prevención, sobre todo ante la amenaza de las nuevas variantes, como es el caso de la india, ya presente en la provincia de Alicante. Estos profesionales no pueden olvidar todo lo vivido en la tercera ola, cuando encadenaron semanas sin librar y cada guardia era un desafío para que los enfermos que ingresaban estuvieran atendidos en las mejores condiciones y no faltara el material, sobre todo los respiradores. Para estos profesionales, la pandemia deja varias lecciones que no pueden olvidarse. «Primero, el trabajo conjunto que hemos hecho. Todo el hospital, desde intensivistas a oftalmólogos o cirujanos plásticos, ha estado volcado viendo pacientes covid, sin distinción de la especialidad», señala Francisco Jaime. Trabajo en equipo que no se olvidará para futuras crisis sanitarias. Para Luis Gómez, esta pandemia «no nos tiene que hacer olvidar que invertir en Sanidad y en innovación nos beneficia a todos y recuerda las dificultades que se han pasado en España por la falta de industria de material sanitario de vacunas».

La campaña de vacunación comenzó a finales del mes de diciembre y el Ministerio de Sanidad se fijó un objetivo prioritario: ir protegiendo a la población en función de su vulnerabilidad ante el coronavirus y en paralelo inmunizar a grupos esenciales, como personal sanitario, maestros y fuerzas de seguridad.

Casi seis meses después, el 91,4% de la población mayor de 50 años tiene ya al menos una dosis de la vacuna frente al coronavirus y el 59,2% ya está protegido con la pauta completa. Además, este jueves se ha batido un récord de vacunación en la Comunidad Valenciana, ya que se han administrado en un solo día 108.685 dosis.

La UCI del Hospital General de Alicante da de alta a su último paciente de coronavirus

Dahdah Belkacem, argelino de 56 años, ha permanecido 50 días en situación crítica

Estuvo 50 días ingresado en estado grave debido a una neumonía bilateral provocada por el covid. Dahdah Belkacem, argelino de 56 años, abandonó este miércoles la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Alicante, que de esta manera queda libre de pacientes covid.

Belkacem, quien se recupera en planta, se ha mostrado lleno de energía, feliz de poder abandonar la UCI y muy agradecido a todos los profesionales que tanto lo han cuidado durante este trance. Aunque no habla mucho castellano, sí sabe escoger las palabras para mostrar su gratitud al sistema sanitario español, que le ha permitido superar momentos realmente difíciles a causa de la enfermedad. Su mujer también contrajo el covid, aunque su estado no fue tan grave.

Actualmente, el Hospital de Sant Joan es el único de la red pública provincial que tiene enfermos de covid en cuidados intensivos, concretamente tres. Por contra, es el único centro que no tiene enfermos ingresados en planta. El Hospital General de Alicante, con 4 pacientes, es el que más enfermos covid tiene.

En el peor momento de la tercera ola de la pandemia, a finales del mes de enero, la provincia llegó a tener a 1.851 personas hospitalizadas por coronavirus, lo que obligó a los centros sanitarios a buscar zonas de ingreso en lugares tan inverosímiles como capillas, salones de actos o vestíbulos

La campaña de vacunación comenzó a finales del mes de diciembre y el ministerio se fijó un objetivo prioritario: ir protegiendo a la población en función de su vulnerabilidad ante el coronavirus y en paralelo inmunizar a grupos esenciales, como personal sanitario, maestros y fuerzas de seguridad. La vacunación de los grupos con más riesgo de contraer un covid grave, y que sobre todo son las personas mayores de 60 años, ha hecho que los ingresos caigan en picado y el perfil de los ingresados cambie. El mayor porcentaje de hospitalizados se ha trasladado a la franja de 51-65 años. Aunque, según destacan desde algunos hospitales de la provincia, se dan ingresos en población por debajo de esa edad, la mayoría son pacientes con factores de riesgo como obesidad.