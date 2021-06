Sanidad activa los trámites para pagar a IFA la deuda por los gastos del «vacunódromo»

Con estos puntos de partida, desde el Consell, el jueves sólo se limitaron a señalar a este periódico que «el lunes empezó a tramitarse el pago y el martes se firmó», a lo que añadieron que «se va pagar. Se siguen los trámites mínimos inexcusables de la Administración». Es más, pese a que tanto la cúpula del recinto como el departamento de Climent llevan como mínimo desde principios de mayo pidiendo que se agilice el proceso, desde el Consell sostuvieron que «hay contactos con IFA desde principios de semana y lo importante es que se está tramitando».

De hecho, desde la Conselleria de Economía, al igual que hicieron en el marco del comité ejecutivo, sostuvieron que llevan mes y medio reclamando que se desbloquee la situación, para evitar poner contra las cuerdas a una institución que no va a poder recuperar cierta actividad ferial hasta el otoño, y cuando buena parte de la plantilla aún está afectada por el ERTE que se presentó nada más decretarse el primer estado de alarma. Como es lógico, desde Economía celebran que se hayan activado ya los trámites, pero ponen el acento en que lo prioritario ahora es que se proceda al pago cuanto antes.

No en vano, durante la celebración del comité ejecutivo, la cúpula de IFA trasladó que la situación puede ser desastrosa a la vuelta de un mes si la conselleria de Ana Barceló -PSPV- no se pone al día con las cantidades pendientes. El agujero que ocasionarían los gastos derivados del «vacudrónomo» en un recinto en el que la pandemia ha hecho caer la facturación en tres millones de euros no sólo haría muy difícil seguir cubriendo los costes del centro de inmunización masiva. También complicaría -y mucho- la capacidad de maniobra con vistas a la preparación de las ferias que ya han empezado a programarse tras el verano, cuando se confía en que se empiece a recuperar cierta normalidad, tras 16 meses de parón prácticamente total de la actividad, con la salvedad que han supuesto algunos pequeños eventos que se han celebrado de forma muy controlada. Cuestiones todas ellas que son las que han molestado especialmente al empresariado. Más cuando IFA cede gratuitamente las instalaciones a Sanidad, lo que lleva implícita la imposibilidad de poder darle otro uso a las instalaciones, y cuando lo único que se estableció es que el Consell afrontara los gastos de funcionamiento por la vacunación.

Con el proceso de reestructuración de la deuda sin culminar

La Generalitat salió al rescate de IFA en julio de 2017. La entidad arrastraba una deuda de 76 millones y, de por medio, se cruzaron embargos y una ejecución de sentencia que pusieron más contra las cuerdas al recinto. Sin embargo, a día de hoy, la reestructuración de la deuda está a expensas de que Hacienda asuma formalmente el patrimonio de la feria. Tampoco se ha resuelto el problema de la naturaleza jurídica, e IFA sigue siendo una asociación sin asociados.