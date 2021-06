El Ayuntamiento se compromete a plantar en un año árboles en los 1.800 alcorques vacíos

La comparecencia del técnico responsable del contrato de zonas verdes en el Ayuntamiento de Alicante, Carlos Domínguez, durante una nueva sesión de la comisión municipal de zonas verdes sirvió para conocer con más detalle uno de los servicios con mayor presupuesto a nivel municipal y que cambió a principios de año de adjudicatario. Pese a que la comisión se creó por el Pleno para investigar posibles irregularidades en la prestación del servicio por la anterior empresa tras una denuncia sindical, la sesión permitió avanzar en los detalles del servicio y, también, conocer novedades que se plantean incluir con el nuevo pliego.

El técnico aseguró que en la ciudad de Alicante existen actualmente unos 1.800 alcorques vacíos, un déficit de arbolado con el que se piensa acabar durante 2022. En la ciudad hay unos 80.000 árboles, según concretó. «En un año se espera rellenar todos los alcorques, aunque nunca se podrá alcanzar el 100% porque la ciudad es un medio hostil para el árbol», explicó el funcionario, quien avanzó que en la Concejalía de Medio Ambiente se está redactando un «plan director» para mejorar la elección del arbolado que plantar en cada calle. «Se estudiarán las mejores especies en función del ancho de cada calle. Permitirá saber qué árbol es mejor en función de la zona. Se incluirán especies que no han funcionando bien y también las que provocan rotura del pavimento», apuntó.

Por otro lado, el técnico también aseguró que desde su área se ha solicitado un aumento de la plantilla de inspectores para supervisar con mayor eficacia la ejecución del contrato. Actualmente, el área dispone de cuatro funcionarios en esas labores (uno de ellos, especializado en el riego) y se prevé contar con tres más. «Son inspectores proactivos, intentamos mejorar el servicio. No se trata solo de llegar y decir lo que está mal», apuntó el técnico, quien lamentó los efectos adversos del vandalismo sobre las zonas verdes de la ciudad de Alicante.

Durante la comparecencia del técnico, que se alargó por el largo interrogatorio realizado por la concejala socialista Llanos Cano, también se insistió en el compromiso del bipartito de mejorar el contrato con cada nueva zona verde que se construya, para evitar que los espacios aumenten mientras no se mejoran los medios. El funcionario responsable del contrato también avanzó que se irán reduciendo las podas de los árboles, que sólo se realizarán por criterios técnicos, no estéticos. «Las podas por sistema no se realizarán. Queremos que el árbol esté en plenas facultades para que nos ofrezca el mayor beneficio. Queremos arboles altos, exuberantes, que mitiguen el calor», prosiguió, para presumir después de que el 70% de los árboles de Alicante se rieguen con agua reutilizada.

Las otras dos comparecencias técnicas de la jornada se pospusieron hasta el próximo 2 de julio.