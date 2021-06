El Ayuntamiento de Alicante será protagonista en el desarrollo de la Agenda Urbana Española al ser elegido su Plan de Acción Municipal por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como proyecto piloto de esta iniciativa encargada del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El alcalde, Luis Barcala, y el ministro José Luis Ábalos, han suscrito el protocolo general de actuación que lo hará posible. De esta forma, la Agenda Urbana Alicante 2030 servirá de proyecto piloto como buena práctica y experiencia transferible para orientar a otros municipios en la elaboración de sus propios planes de acción, como en movilidad sostenible.

Luis Barcala ha agradecido este reconocimiento por parte del Ministerio al tiempo que ha resaltado que “el Ayuntamiento de Alicante está apostando decididamente por desarrollar la Agenda Urbana 2030, que ya se presentó hace unos meses, con la que estamos implementando todos y cada uno de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de forma transversal en todas las áreas y políticas municipales”, al tiempo que ha reiterado el compromiso y la firme voluntad de llevarlo a cabo en término de oportunidad.

Barcala ha reprochado al ministro, aprovechando su visita a Alicante, "el poco interés de Adif por temas clave en Alicante con el soterramiento de la vías, la estación intermodal o la conexión ferroviaria con el aeropuerto. La verdad es que no entiendo la cerrazón de Adif". Barcala ha subrayado que "me parece muy bien que el ministro Ábalos venga a Alicante, pero no solo a poner un cartel en el aeropuerto".

Barcala ha resaltado, por otro lado, la importancia del desarrollo y cumplimiento de este compromiso también de cara a la obtención de Fondos Europeos para la Recuperación. El alcalde ha ido más allá y ha señalado que el cumplimiento de la Agenda Urbana “es una necesidad, especialmente después de una pandemia como la que hemos y estamos viviendo, y es lo que nos están pidiendo con insistencia los ciudadanos a los ayuntamientos”.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado, por su parte, que Mitma ya trabaja en la elaboración del nuevo Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 y ha subrayado que también se han revisado los programas del Plan Estatal de la Vivienda 2018-2021, que cuentan con una dotación cercana a los 1.900 millones de euros.

El responsable de Mitma también ha anunciado que próximamente se publicará, en la página web del Ministerio, la información pública del proyecto de Real Decreto de bases para regular los programas de ayuda con cargo a los fondos europeos. Ábalos ha recordado que, en este sentido, para garantizar la efectividad de las inversiones que prevé el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ayer mismo el Ministerio publicó la consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la planificación territorial y urbanística. Con ello, lo que se pretende es dotar a estos planes de estabilidad, certeza y seguridad jurídica.

En su intervención, el ministro ha recordado que este año se ha destinado en esta provincia más de 263 millones de euros para la mejora de las comunicaciones, lo que supone el mismo presupuesto que en 2019 y 2020 juntos. Así, ha resaltado que Alicante es la octava provincia de España en inversiones presupuestadas.

En materia de vivienda, Ábalos ha enfatizado que la partida consignada en los Presupuestos Generales de este año para la Comunidad Valenciana asciende a casi 200 millones de euros y quintuplica la de años anteriores. También ha destacado que, en los últimos tres años, desde el Ministerio se está trabajando para avanzar, por distintos mecanismos, en el parque de vivienda asequible al que ha considerado como buque insignia de la política de vivienda del Departamento.

Viviendas dignas y asequibles

En su discurso, el ministro ha reivindicado viviendas dignas y asequibles, que garanticen la igualdad en el acceso a la educación, a los recursos sanitarios y a empleos decentes. En este contexto, ha apuntado que pronto se alumbrará la primera ley de la democracia que consagrará el acceso a la vivienda como un derecho fundamental de los ciudadanos.

Además, Ábalos ha expresado que con este objetivo se han revisado los programas del Plan Estatal de la Vivienda 2018-2021, los cuales cuentan con una dotación cercana a los 1.900 millones de euros. Según ha añadido, estos fondos se han destinado a ayudas al alquiler para personas vulnerables, a la mejora de la habitabilidad, a la promoción de vivienda social, a las ayudas para jóvenes y a otras ayudas extraordinarias que han sido imprescindibles para combatir los efectos de la pandemia del Covid.

Asimismo, ha hecho hincapié en la actualización de las estimaciones del Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible, que alcanzarán las 100.000 viviendas.

Con Alicante y Alcoy, son ya cinco las ciudades de la Comunidad Valenciana que se han postulado como proyectos piloto de la Agenda Urbana Española, junto a Castellón, Valencia y Torrent. En este contexto, el ministro ha reivindicado la implantación de la Agenda Urbana porque lleva a garantizar el derecho a la vivienda, a fomentar la cohesión social, a impulsar una movilidad sostenible y vertebradora, a regenerar espacios urbanos y a rehabilitar el patrimonio arquitectónico. Para Ábalos, la Agenda Urbana es el instrumento más eficaz para conjugar las aspiraciones económicas de los ciudadanos con la justicia social y la calidad de vida y para crecer con equidad y de manera sostenible.

En su discurso, Ábalos también ha defendido la necesidad de velar por el Patrimonio Histórico, un objetivo al que Mitma contribuye a través del programa de Rehabilitación Arquitectónica y del 1,5% Cultural. En este sentido, ha recordado que en diciembre se aprobó provisionalmente la financiación de nueve proyectos de recuperación y puesta en valor de monumentos y edificios singulares en toda la Comunidad Valenciana, dos de ellos en Alicante: la restauración de la barbacana del castillo de Elda y la de la torre del Galliner y el Verger Baix del castillo de Dénia. De los 6,3 millones de inversión prevista en el conjunto de la Comunidad, el Ministerio aportará más de 4 millones de euros, según ha precisado Ábalos.