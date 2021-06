El PSOE acusa al bipartito de ningunear el valenciano en los carteles informativos

El grupo municipal socialista acusa al bipartito de Alicante, de PP y Ciudadanos, de ningunear al valenciano al no aplicar la Llei d’Us del Valencià. En concreto, se refieren a los carteles informativos de dos parques recientemente remodelados (parque de la Ciudad de la Justicia y de Palmeretes), al igual que el Castillo de San Fernando, donde la cartelería -según los socialistas- está exclusivamente en castellano. Ni rastro de la otra lengua oficial de la Comunidad Valenciana. No es la primera vez que vemos el desprecio por lo propio por parte de las concejalías delegadas por Barcala. El concejal de Cultura, Antonio Manresa, es un referente en el menosprecio de todo lo que sea alicantino. El españolismo sectario del bipartito parece que les hace incumplir una de las leyes autonómicas más importantes en términos culturales», señaló el socialista Francesc Sanguino, quien asegura que su grupo llevará el asunto al Síndic y, en caso de no corregirse, se plantean también acudir a los tribunales.