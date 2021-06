Un 40% más de reservas en la hostelería durante la semana de Hogueras con los hoteles al 65%

Tras un año catastrófico por la pandemia, los restaurantes de Alicante tienen buenas previsiones para los festivos de esta semana con un incremento de reservas del 40% y eso que las Hogueras están canceladas y solo se celebran actos menores. Los hoteles registrarán una ocupación hotelera media del 65% entre los establecimientos de la ciudad y de la Playa de San Juan; y el gran comercio confía en hacer caja el festivo local del 23 de junio, jornada de apertura para la que calculan hasta un 30% más de afluencia respecto a un festivo normal y un impulso a las ventas. Sin embargo, la patronal del sector supedita la vuelta a cifras anteriores a la pandemia a que se dinamice el turismo extranjero.

Las grandes superficies cerrarán el día 24, festividad de Sant Joan, excepción que se contempla en el acuerdo de apertura de la zona de gran afluencia turística, al igual que los mercados y la mayor parte de las tiendas de proximidad. Se trata de un festivo recuperable, por lo que para muchos trabajadores será hábil a efectos laborales.

La hostelería, que tanto ha sufrido por las restricciones sanitarias, afronta con positivas perspectivas la semana. «Las previsiones son bastante buenas. La gente se está animando a salir y a celebrar las ‘no Hogueras’. A estas alturas tenemos un 40% más de reservas que el año pasado», señala César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA).

En la misma línea, Mar Valera, presidenta de la Federación Empresarial de Hostelería Provincia de Alicante (Fehpa), apunta que «la previsión es buena aunque el día 24, al ser festivo autonómico recuperable, trabaja mucha gente. Sin embargo, el aumento de aviones al aeropuerto está haciendo que se note el crecimiento del turismo».

En cuanto a los alojamientos, la Asociación Provincial de Hoteles ha sondeado la previsión de ocupación para la semana en la que debían celebrarse las Hogueras y la media de los establecimientos que han respondido a la encuesta arroja un 65%. Para Alicante, en la semana de Sant Joan se espera alcanzar un el 50,15%. Será el peor dato de los días de Hogueras desde 2015, cuando los hoteles llenaron el 83,72% de las plazas. En la Playa de San Juan se espera un 79,02%, cuando el año más flojo en Hogueras, según los registros de la Asociación Provincial de Hoteles, fue 2014 con un 82,93%. Pese a todo, estos datos arrojan una recuperación con respecto a 2019, en que no hubo reservas a causa de las limitaciones a los viajes por el covid.

Los hoteleros echan de menos las Hogueras como factor de atracción de clientes en junio, «un mes que si no es por las fiestas el negocio no se mueve en Alicante», señala la presidenta hotelera, Victoria Puche. «Es una previsión catastrófica para junio rondar el 50% de ocupación en la ciudad. Aparte de que el precio medio ha ido a la baja y va a costar remontarlo hasta alcanzar el que teníamos en 2019. El cliente que llenaba los hoteles es el internacional y ahora hay apenas un 5%, y tampoco hay vacaciones escolares. Sin Hogueras Alicante no se mueve en junio, se echa de menos ese factor de atracción». Para julio el sector se mantiene en las mismas previsiones, un 50% entre semana, y el 70% de viernes a domingo, «pero cogiendo los números con prudencia. Hay mucha oferta y no hay turismo nacional para llenar todo ya que se reparte por toda España. El turismo británico , que supone un 40% en la Costa Blanca, ha desaparecido de un plumazo y son miles de camas y reservas de alojamiento».

Los centros comerciales esperan para el festivo local del 23 de junio un 30% más de afluencia con respecto a un festivo normal. «Teniendo en cuenta que hay dos días de fiesta y el 24 de junio cerramos creemos que la gente se animará a venir al comercio», explican desde El Corte Inglés.

«¿Qué supone que el 24 de junio sea festivo autonómico recuperable?

Este año el jueves, día de San Juan, es considerado festivo autonómico por el Consell, pero «recuperable». Esto supone que los trabajadores tendrán que recuperar ese festivo, el número 15 este año para Alicante, pactándolo con sus empresas. La Generalitat sólo puede declarar un límite de festivos al año y en 2021 antepone otras fechas como jornadas festivas, por ejemplo, el 19 de marzo, el 5 de abril (Lunes de Pascua) y el 9 d’Octubre. El Ayuntamiento y las Hogueras reivindican que Sant Joan sea festivo autonómico al 100% aunque los foguerers valoran como un reconocimiento al atractivo turístico de las Hogueras la consideración del 24 de junio como festivo en toda la Comunidad desde hace tres años.