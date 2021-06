La gran mayoría de las playas de la provincia cerrará la noche de San Juan

La tradicional hoguera, el salto del fuego y los rituales para atraer la buena suerte y un destino propicio no podrán celebrarse por segundo año consecutivo debido a la pandemia del covid-19 en la noche más corta del año, la de San Juan. Ni siquiera el avanzado proceso de vacunación ha convencido a la mayoría de municipios de la provincia, que han decidido salvo excepciones que sus los arenales permanezcan cerrados en para evitar aglomeraciones y botellón.

De los municipios costeros con dimensiones de playas importantes, solo cinco han optado por dejar abiertas sus playas: todos se concentran en la Marina Alta -Xàbia, Benissa, Teulada Moraira y Calp- a excepción de uno en la Vega Baja, Torrevieja. Ahora bien, incluso en estas localidades lo que sí habrá es refuerzo policial.

En Torrevieja, el concejal de Seguridad, Federico Alarcón explicó que para la noche del 23 al 24 de junio, «tendremos el turno ordinario para que esté pendiente de la situación y además el apoyo de la Guardia Civil junto con el operativo de Protección Civil. Las playas no se cierran, hemos apostado por poner vigilancia fija en las ubicaciones donde más se concentra la gente, como Los Náufragos o El Cura, bien de Policía Local o de Guardia Civil y en el resto estaremos controlando. Protección Civil estará alerta por si en las zonas menos habituales hubiese cierto movimiento para avisar a los cuerpos de seguridad. Se puede aunar el disfrute y la seguridad».

Las que sí cierran y porqué

Aún en la Vega Baja, Orihuela sí pondrá coto a sus 11 arenales. Así lo indicó el edil de Playas, Antonio Sánchez. «Las playas estarán cerradas a partir de las 19:00h y estará totalmente prohibido acceder a ellas. Se reforzará el operativo policial en las 11 playas para evitar aglomeraciones, botellones y hogueras. Estamos muy comprometidos, somos 11 banderas azules y 11 playas. Hay que cuidar el entorno».

De la misma opinión es su homólogo en Santa Pola, Jorge Díez. «Hemos optado por cerrarlas de 19:00 del día 23 a 10:00 del día 24, al igual que Alicante y Elche. Estamos rodeados por ellos y, en previsión de que recibiéramos exceso de gente procedentes de esas dos grandes ciudades, hemos adoptado la misma postura». Además habrá refuerzo policial en las playas más alejadas del casco urbano. Díez efectuó un llamamiento «a la prudencia» por la situación sanitaria, «ya habrá tiempo y años para poder celebrarlo».

Mientras tanto Elche, Alicante, El Campello y La Vila tampoco permitirán el acceso a partir de las siete de la tarde a quienes quieran acceder a la orilla. Con esta acción pretenden «evitar aglomeraciones, mantener las buenas cifras de contagios y seguir las directrices de la Generalitat», indicó José Ramón González, edil de Seguridad de Alicante. Por su parte, en Benidorm, la concejala del área, Mónica García afirmó que «no se va a prolongar el horario de apertura de nuestras playas en la noche de San Juan, que estarán abiertas de 07.00h a 22.30h, un horario amplio para garantizar el baño y disfrute de residentes y visitantes».

Una de las poblaciones donde más tradición existe de cenar en la playa con grupos multitudinarios en torno a las hogueras es Dénia, que también blindará sus arenales: su alcalde, Vicent Grimalt, subrayó que tras la crisis económica por la pandemia «nos jugamos mucho este verano y no podemos arriesgarnos a un brote de contagios por una sola celebración». Dénia deberá acometer un costoso esfuerzo policial para fiscalizar que no acuda gente y sobre todo no se realice botellón en casi veinte kilómetros de playas.