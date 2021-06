La llegada de la zona azul y naranja a calles del barrio de Carolinas Altas contó, desde el principio, con el respaldo de asociaciones vecinales y sectoriales de la zona, además de sumar el visto bueno unánime de los representantes de la Junta de Distrito número dos. Sin embargo, en la recta final de la implantación del aparcamiento regulado, que todo apunta a que entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio (aunque al principio sin multas), se han multiplicado las voces en contra de la medida. Las principales son de comerciantes de la zona, que anuncian una campaña inminente de recogida de firmas para reclamar al Ayuntamiento de Alicante que paralice la iniciativa. También han creado grupos en redes sociales para unirse, ya que no forman parte de la asociación de comerciantes del barrio, una de las entidades que apoya la implantación de la zona azul y naranja en el distrito.

En concreto, se trata de 350 plazas naranjas en las calles San Pablo, Doctor Bergez, Cánovas del Castillo, Pradilla, Garbinet, Dato Iradier, Gasset y Artime, Doctor Nieto y General Polavieja y de 224 plazas azules en San Mateo, San Pablo, Jaime Segarra, Dato Iradier, Doctor Nieto, General Polavieja, Amadeo de Saboya, Góngora, Foguerer, que incluye además 27 plazas de media estancia en San Pablo y Gasset y Artime.

En algunas de esas calles ya son visibles carteles contrarios a la medida, al igual que en escaparates de comercios del barrio alicantino. «Vamos a empezar a recoger firmas. Es una medida que pidió la asociación de comerciantes sin consultar a los comerciantes. Y a los vecinos tampoco se les ha pedido opinión. Podemos conseguir cientos de firmas en contra», señala el peluquero José García. En la misma línea se muestra Conchita Fernández, propietaria de una tienda de ropa infantil: «No veo que la medida vaya a tener ningún efecto positivo. En este barrio lo que hace falta es un aparcamiento subterráneo, porque eso sí genera nuevas plazas. La zona azul es una medida solamente recaudatorio». Desde la hostelería también hay opiniones en contra que intentan hacerse oír. «¿Quién va a venir al barrio a desayunar si tienen que pagar por aparcar?. A lo mejor en una tienda de ropa...», añade Mari Carmen Mena.

Tampoco ve la medida que está a punto de entrar en marcha la óptica Lorena Gadea: «Esta medida no nos va a ayudar. Si desde el móvil puedo pagar, sin necesidad de mover el coche, solo va a servir para recaudar. Yo tengo clientes que ya me han dicho que irán a los centros comerciales porque no cobran por aparcar. Y encima está aprobado quitar más aparcamiento al ampliar las aceras. La solución era el parking». De igual forma, el comerciante Javier Gomariz defiende que Carolinas es un «barrio comercial, pero no es el centro de Alicante». Duda que el nuevo sistema de aparcamiento «vaya a atraer a gente».

Éstas son cinco de las voces que se han alzado en contra de la implantación de la zona azul y naranja en uno de los barrios más comerciales de la ciudad. Ellos aseguran ser muchas más. Las firmas dirán.

La medida, según recuerdan desde la Concejalía de Tráfico y Movilidad, no es ninguna ocurrencia. La petición viene de atrás. Ya en el año 2015, mediante instancia al Ayuntamiento, la asociación de vecinos el Eco del Pla y la de comerciantes Pla-Carolinas reivindicaron una solución a la falta de estacionamiento. El procedimiento se retomó en 2018 tras un acuerdo por unanimidad de la Junta de Distrito. Tras sucesivas reuniones, el bipartito aprobó la implantación el pasado marzo a través de un decreto, publicado un mes después en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Todo apunta a que la implantación efectiva se realizará en julio. Las líneas ya están pintadas de azul y naranja. Faltan, por ahora, los parquímetros para pagar.

Periodo informativo aún sin denuncias a partir del 1 de julio

La Concejalía de Tráfico del Ayuntamiento de Alicante explicó recientemente la hoja de ruta, que arrancó la pasada semana con los trabajos de pintado de la señalización horizontal de las nuevas zonas de estacionamiento regulado en Carolinas Altas, como paso previo a la colocación de las señales verticales. Tras instalar posteriormente los parquímetros, se iniciará la fase de información sin sanciones. «Está previsto que el 1 de julio se inicie un período de información sin denuncias, con una implantación progresiva para su entrada en vigor», añadieron desde el área municipal.