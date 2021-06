La implantación de la zona azul y naranja en calles del barrio de Carolinas Altas tendrá que esperar. Pese a que estaba anunciado que el próximo 1 de julio se pondría en marcha el sistema de regulación del aparcamiento, al principio sin multas, el gobierno municipal ha decidido finalmente paralizar el proyecto tras arreciar las críticas entre comerciantes y vecinos, que han iniciado una recogida de firmas. Así lo ha anunciado el concejal de Tráfico, José Ramón González, tras la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de los martes. "La iniciativa surgió en 2015 a petición de vecinos y comerciantes. Siempre dejé muy claro que tenía que ser por consenso, que todo estuvieran de acuerdo. Parece que últimamente hay voces críticas. Así, después de debatirlo en el equipo de gobierno, se ha decidido paralizar la implantación para abrir un nuevo proceso informativo. Se informará sobre las ventajas porque puede que no se ha explicado correctamente", ha explicado el edil, quien no ha descartado que el proyecto sufra cambios: "Queremos ver la respuesta ciudadana. Depende de lo que recibamos de ellos en este nuevo periodo de información. Vamos a ver si se puede hacer experiencias piloto por calles. No hay una salida determinada ahora mismo, puede que se siga adelante o no".

Un proyecto que viene de lejos

La llegada de la zona azul y naranja a calles del barrio de Carolinas Altas contó, desde el principio, con el respaldo de asociaciones vecinales y sectoriales de la zona, además de sumar el visto bueno unánime de los representantes de la Junta de Distrito número dos. Sin embargo, en la recta final de la implantación del aparcamiento regulado, que todo apuntaba a que iba a entrar en vigor a partir del próximo 1 de julio, se han ido multiplicado las voces en contra de la medida. Las principales han sido de comerciantes de la zona, que han iniciado incluso una campaña de recogida de firmas para reclamar al Ayuntamiento de Alicante que paralizase la iniciativa. Ya lo han conseguido.

El proyecto recogía la creación de 350 plazas naranjas en las calles San Pablo, Doctor Bergez, Cánovas del Castillo, Pradilla, Garbinet, Dato Iradier, Gasset y Artime, Doctor Nieto y General Polavieja y de 224 plazas azules en San Mateo, San Pablo, Jaime Segarra, Dato Iradier, Doctor Nieto, General Polavieja, Amadeo de Saboya, Góngora, Foguerer, que incluye además 27 plazas de media estancia en San Pablo y Gasset y Artime.