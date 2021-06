La suspensión de las Hogueras trae consigo una duda acerca de la modificación de festivos, sobre todo del 24 de junio. El miércoles 23 se declara como festividad municipal pese a no haber este año celebraciones. No obstante, el jueves 24 se considera como un día festivo retribuido y recuperable, es decir, dependiendo de la empresa, si no acudes a tu puesto de trabajo tendrás que recuperar las horas. Ello provoca que en la ciudad de Alicante los grandes almacenes, pequeños comercios y los supermercados adapten sus horarios para dichas fechas, sobre todo, con la recuperación de horas perdidas debido a la pandemia y sus restricciones.

El Corte Inglés

Los centros de El Corte Inglés de Alicante abrirán el miércoles, 23 de junio, pero no el 24. Este jueves tampoco estará abierta al público la restauración.

Centros Comerciales

En el caso de los establecimientos como Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante abrirá el día 23 con normalidad mientras que el jueves 24 solo estará sólo disponible la restauración.

Supermercados

El Mercadona y el Aldi siguen la misma tónica que otros establecimientos abriendo el miércoles 23, tan solo el supermercado Aldi de la C/ Ramón Gómez Sempere cerrará a las 21:30 horas, 30 minutos antes de lo habitual, y no abrirán el día de la festividad de San Juan.

Los centros Carrefour cerrarán sus puertas el día 24 de junio salvo los establecimientos de Santa Pola, Benidorm y Torrevieja.

En el caso del Lidl, abrirá ambos días con sus horarios habituales.

Pequeño comercio

En esta parcela las situaciones son diversas, según Vicente Armengol, presidente de la Asociación de Comerciantes Corazón de Alicante, la mayoría de comercios "permanecerán cerrados, excepto los ubicados en calles estratégicas o en el núcleo más turístico". No obstante, confirma que la "hostelería sí permanecerá abierta".

Armengol ha explicado que tanto el miércoles como el jueves los mercados municipales y el Mercado Central de Alicante, sí estarán cerrados.

Por otro lado, Juan Utrera, presidente de la Asociación Más Que Centro, comenta que aunque la decisión sea particular, y algunos negocios cierren los dos días, muchos establecimientos ubicados cerca de la conocida calle de las setas, abrirán. El factor que recalca para no descansar ninguna de las dos fechas es la recuperación económica debido al parón por la pandemia, "en mi caso, y como otros algunos, no vamos a cerrar, no podemos perder más tiempo", comenta Utrera.