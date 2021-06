Valeria Gómez Villaescusa: «Mi abuelo me apuntó y desfilé la primera vez con apenas 1 año»

¿Cómo estás tras ser elegida Bellea Infantil?

Muy contenta. No esperaba salir porque somos muchas niñas. Es muy difícil y no me lo esperaba. Sí lo había soñado y me lo habían dicho pero no me lo creía porque éramos 82 candidatas.

¿Qué te ha aconsejado tu antecesora, Noelia Vinal?

Sobre todo que disfrute de este año y si necesito algo que se lo diga.

«Si las Hogueras no se han celebrado este año esperamos que se pueda el que viene más y mejor»

¿Cuál es el papel de la Bellea?

Representar a Alicante y pasarlo muy bien con mis damas y los cargos adultos, que son geniales.

¿Y tu acto favorito?

La plantà del monumento infantil, poner las piedrecitas (de decoración), la arena y todo eso.

¿Qué son para ti las Hogueras?

Son emoción y alegría. Me lo paso súper bien. Llevo en la Fiesta desde que nací. Me apuntó mi abuelo y desfilé por primera vez con menos de 1 año.

¿Qué piensas cuando ves las fotos de entonces?

Que era muy pequeña y que ojalá podamos celebrar las Hogueras como en ese momento. Tenemos muchas ganas de vivir la Fiesta después de todo lo que ha pasado. Esperamos hacerlo en 2022 y pasárnoslo muy bien.

«Me acostumbré a ponerme la mascarilla porque íbamos todos al colegio con ella»

¿Te da pena que en Sant Joan no haya monumentos?

Sí, pero han plantado unos ninots (en los contenedores y los de carrer) y por lo menos hay algo. Si las Hogueras no se han celebrado este año esperamos que se pueda el que viene más y mejor.

¿Te da miedo la pandemia?

Al principio un poco. Me acostumbré a la mascarilla porque íbamos todos al colegio con ella.

¿Qué dirías a la gente para que la Fiesta pueda celebrarse?

Que se pongan las mascarillas y que cumplan todas las medidas de seguridad.

¿Y a los niños para que se apunten a las comisiones?

Que haces muchos amigos y nos lo pasamos muy bien.

Seis damas del fuego amantes de la plantà y de la Cremà

La plantà de los monumentos y la Cremà son los momentos favoritos de la Fiesta de las damas infantiles, las seis niñas que comparten el reinado del fuego con Valeria Gómez. De mayor, Andrea López quiere ser diseñadora de modas, tener su propia tienda y una marca de prendas infantiles; Sonia Illana desea ser matrona porque le fascinan los niños; Valeria Albero quiere ser profesora de niños con dificultades; Cloe Alenda diseñadora de interiores; Mar Solla profesora de niños pequeños para cuidarlos; y Macarena Pérez estudiar Arquitectura para diseñar casas por dentro «y ponerlas modernas».