Hermann Schwarz: «Eliminar las mascarillas transmite un mensaje irreal que aumentará el contagio en los jóvenes»

En las sociedades científicas hay muchas dudas sobre la idoneidad y las consecuencias que puede acarrear esta medida. La impresión que da es que las autoridades están adelantando con demasiada alegría las medidas destinadas a la contención del virus. Una vez que se aplique la medida habrá que estudiarla con detalle para sacar conclusiones.

¿Cuál es el principal problema en este caso?

Pues que no se distingue entre inmunizados y no inmunizados. Podremos encontrarnos inmersos en una multitud sin mascarillas y no sabremos si estamos o no seguros frente a un posible contagio porque desconoceremos quien ha sido vacunado o ha pasado la enfermedad y quien no. Y a ello hay que añadir que las nuevas medidas de prevención serán difícil de cumplir.

¿Aumentarán los contagios?

Suprimir las medidas de barrera frente al virus siempre entraña un riesgo si no se hace bien y en su debido momento. No hay que olvidarse de que la pandemia no ha terminado y eliminar las mascarillas transmite a la sociedad un mensaje irreal que aumentará el contagio entre los jóvenes.

¿Por qué entre los jóvenes?

Porque tienen un mayor contacto social y no están vacunados.

¿Tan determinante es el uso de las mascarillas para frenar la pandemia?

El experimento que se hizo en Barcelona en un concierto celebrado en un recinto cerrado y con el público llevando mascarillas ha demostrado su eficacia. Pero ahora se trata de lo contrario, de quitarnos las mascarillas, y por eso entre los científicos independientes están surgiendo dudas.

Pero la situación está mejorando...

Sí pero hay variantes nuevas, como la Delta del covid-19, que se muestran más contagiosas y están extendiéndose con rapidez. De hecho, hay países como Reino Unido e Israel que tomaron medidas para eliminar las restricciones sanitarias y ahora se están planteando retomarlas ante el incremento de casos. Y esos países llevan un porcentaje de vacunados mucho más alto que el nuestro. Hay que recordar, según los últimos datos del Consejo de Ministros, que España cuenta actualmente con más de 15 millones de personas con pauta completa de vacunación, más del 32%, y el 50% de la ciudadanía ya ha recibido, al menos, una dosis.

¿Y en la Comunidad Valenciana cómo evoluciona?

La incidencia está aumentando y de seguir así habrá que adoptar de nuevo medidas de distanciamiento social.

¿Cree que la política de comunicación del Gobierno ha sido la más adecuada al anunciar Pedro Sánchez, en las jornadas del Círculo de Economía de Barcelona, de que a partir de este sábado ya no será obligatoria la mascarilla al aire libre?

Las decisiones políticas hay que explicarlas a la ciudadanía y no basarse en mensajes populistas que generan confusión.

¿A los expertos les habían consultado previamente sobre esta medida?

No. Con las sociedades científicas no han contado en absoluto. Ni siquiera nos avisaron de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en la que se abordó este tema. Además, la medida puede resultar un «desmadre» porque la competencia la tienen ahora las Comunidades Autónomas.

¿Las actuales vacunas se muestran eficaces frente a la nueva variante?

Sí pero siempre y cuando se haya completado la pauta de vacunación. Con una sola dosis de AstraZeneca hay dudas de su eficacia frente a la variante Delta y en España hay más de un millón de personas esperando la segunda dosis de AstraZeneca. Por eso hay que acelerar al máximo el proceso. Lo ideal es vacunar lo antes posible y a cuanta más personas mejor porque, de ese modo, evitaremos que el virus pueda seguir mutando y siendo cada vez más agresivo y resistente. Todas las vacunas están ofreciendo unos resultados excelentes pero eso no significa que una persona vacunada no pueda contraer la enfermedad. Si bien, en tal caso, los efectos no son tan graves y en la práctica totalidad de los casos evita acabar en la UCI.

¿Qué es lo que teme que ocurra a partir del sábado cuando «nuestras sonrisas vuelvan de nuevo a las calle» tal y como ha dicho la ministra de Sanidad?

Me temo que la mayoría de las personas considere que si podemos quitarnos la mascarilla es porque ya no hay riesgo de contagio y que la pandemia se encuentra bajo control. Con la medida de permitir salir a la calle sin mascarilla muchos ciudadanos, y especialmente los jóvenes, van a tener la falsa percepción de que ya no hay riesgo ni peligro.

¿Ocurrirá lo mismo con los mayores?

Creo que ocurrirá en menor medida. Los mayores de 50 años pienso que van a seguir utilizando las mascarillas para prevenir. En esa franja de edad se valora mucho más que entre los adolescentes la percepción del riesgo para la salud y los consejos de los profesionales sanitarios.

En caso de enfrentarnos al peor de los escenarios ¿cuáles pueden ser las consecuencias?

Ahora mismo la mayor incidencia de contagios afecta a los jóvenes. Afortunadamente la mayoría son asintomáticos y no suelen desarrollar cuadros graves. Pero tampoco están exentos de acabar hospitalizados. Esa posibilidad siempre está ahí y es importante no olvidarla nunca.

¿Cuándo comenzarán a vacunar a los jóvenes?

Cuanto antes mejor y esperemos que sean responsables y acudan masivamente a vacunarse. En otros países, como en Estados Unidos, no están respondido como se esperaba al llamamiento de las autoridades sanitarias y el Gobierno está haciendo rifas y captaciones en los transportes públicos para que se vacunen.

¿Cuál es su mensaje?

Un mensaje de responsabilidad porque el virus sigue aquí.