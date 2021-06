José Antonio Perelló: «Me he visto mal por el covid tras 41 años sin bajas y me jubilo, ya no me aprendo la Lomloe»

El 30 de junio acabo mi tercer mandato en la dirección, 12 años, y pienso que los centros necesitan otras ideas y renovación. No pensaba presentarme pero sí seguir otro año dando clases, pero me he visto mal por el covid, he estado por lo menos cinco meses de baja con una neumonía bilateral bastante grave, de octubre a marzo. En julio voy a poner al día a mi sucesora y en septiembre me jubilo.

¿Le retira el covid entonces?

Tiene mucho que ver. Ha sido el mayor revés tras 41 años en el tajo, no había estado nunca de baja, tenía un talonario de Muface para bajas, obsoleto desde hace años. Entre que acababa la dirección y este sustillo, me he decidido.

¿Ni una baja en tantos años?

Nunca he estado enfermo y resulta que un día me levanto mal, me hacen la prueba y da covid. A los pocos días no podía respirar, estuve ingresado 11 días muy fastidiado, con respirador pero en planta, no en UCI. Dijeron que me aplicaban remdesivir, un medicamento experimental. Tras meses de baja le decía al médico que creía que estaba bien y me llegó a decir si tenía adicción al trabajo por mi insistencia. Me incorporé a regañadientes del médico pero me noto diferente, me cuesta respirar, me canso, tengo el covid persistente. Ha sido como la última gota desde que lo cogí el 8 de octubre, el día de mi cumpleaños, no se me olvida. Mi mujer y mi hijos han insistido mucho también.

¿Deja a su sucesora la separación de mesas en las aulas por el covid?

A medias. La ventaja de este centro, antiguo pero remodelado, es que tiene aulas muy grandes donde cabían 40 y ahora entre 33 y 35 tranquilamente, incluso a metro y medio. El edificio nuevo de Bachillerato es el único de aulas convencionales, caben 24 con 1,5 metros y ha faltado sitio para los de primero de Bachillerato.

«He sufrido porque los de primero de Bachillerato estaban en casa la mitad del curso con clases alternas, y eso no es bueno»

En clases alternas, ¿qué balance hace?

Para mí ha sido fatal, he sufrido porque que estuvieran la mitad del tiempo en casa no es bueno, la semipresencialidad en un instituto no toca. El instituto no es una Universidad, sino una escuela de niños mayores.

¿Y cuando ha tenido que expulsar a alguno?

Siempre lo he sentido mucho, pienso que no logramos nada expulsando. Algunos compañeros y profesores descansan pero creo que expulsar a un alumno a casa a hacer ¿qué?, siempre es negativo. Cuando estuve en Castalla de director conseguimos que los expulsados fueran tutelados por el Ayuntamiento. Iban a una aula anexa al IES con un asistente social y hacían los deberes, castigados en otra aula. En Alicante no se puede hacer pero tras una semana en casa no creo que vuelvan mejor.

El curso que viene se estrena ley, ¿qué opina del aprobado general?

La Lomloe ya no me la aprendo, pero me he aprendido todas las demás. Con la Logse, en principio, los alumnos de ESO no repetían curso, después pusieron la repetición y no podía explicar a un padre que su hijo mayor, con cuatro suspensas pasaba, y el pequeño, con tres, debía repetir. Todo fruto de políticas educativas volubles. Se debería valorar mas la política del esfuerzo, que profesor y alumno llegaran a un pacto sin necesidad de un examen aséptico, pero tampoco el aprobado general. Al dejarlo en manos de cada centro hay agravios comparativos. Nosotros no hemos dado el graduado a algún alumno y otros centros sí. A la hora de titular no puede ser que cada centro haga una cosa, porque el título es oficial y para todo el mundo.

¿No cree que vaya a mejorar la enseñanza la Ley Celaá?

Después de tantos cambios me viene un poco grande. Siempre he discutido por qué en España no es posible consensuar una ley de educación que dure, y es que es un arma política, la usan de forma partidista y siempre me ha cabreado. Me parece demencial que los padres nunca sepan cómo se va a evaluar. Cansa, otra vez nuevos currículos por tonterías, no introducen novedades de contenido, y lo que esté mal que se cambie por consenso, no porque yo lo mande.

«Es demencial que la educación sea un arma política y las imposiciones van a producir malestar y rechazo en las familias»

Educación dice que los planes lingüísticos, por ejemplo, se consensúan en los consejos.

Deberían dar más autonomía a los centros y no partir de unos límites iguales para todos, porque no es igual un centro de Alcoy que de Orihuela y va a producir rechazo y malestar de las familias. En Alicante hemos tenido que hacer un proyecto lingüístico para materias en Valenciano y en principio padres y alumnos lo rechazan. Es un malestar innecesario. Hay que hacer algo en una comunidad bilingüe pero sin imposiciones, que son un poco políticas y cuando vengan otros lo van a cambiar.

¿Usted qué cambiaría?

Trabajar por ámbitos en los primeros cursos de Secundaria me parece bastante bien, menos profesores y más cercanos para que sean referente del alumno. Siempre he visto más implicados a los maestros, con más vocación. Yo soy funcionario en excedencia de Primaria y en activo de Secundaria. En la dirección del IES Bahía de Babel hemos sido tres maestros los doce años, y eso se nota.