El PSOE propone dar la Medalla de Alicante a la Sanidad Pública y que la recoja Puig

Pero la propuesta plenaria no se queda ahí. Además del reconocimiento público, los socialistas alicantinos ponen condiciones. Y no son menores. Ni casuales. El grupo municipal reclama que la medalla se entregue en una sesión plenaria extraordinaria «en día no coincidente con otro pleno y como único punto del día» y que, además, sea el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, el encargado de recoger el reconocimiento al sistema sanitario, al ser el «máximo representante de la Sanidad Pública en este territorio». Para que la propuesta salga adelante necesitará el apoyo de la mayoría del Pleno municipal. Los socialistas tienen nueve de los 29 miembros de la Corporación.

Otros «aplausos»

Hace algo más de medio año, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad la concesión al pueblo de Alicante de la Medalla de Oro de la Ciudad por su «modélico comportamiento durante la pandemia», que está pendiente de entregar en un acto público. El inicio del expediente se acordó en mayo de 2020, también sin fisuras. En la siguiente sesión plenaria, hace ahora un año, el Pleno también dio el visto bueno a que se erija una escultura memorial en recuerdo a los alicantinos que han fallecido a causa de la pandemia de coronavirus. Todavía no se ha hecho pública la ubicación de la escultura, para la que se habilitó una partida de 82.500 euros en la primera modificación del Presupuesto de 2021, que está pendiente de aprobación definitiva.