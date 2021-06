Retiran de las calles decenas de contenedores ilegales de ropa en apenas una semana

El gobierno local asegura que ya se ha recogido un centenar de los 117 contenedores azules, rosas y lilas que estaban repartidos por las calles (según el cálculo municipal), haciendo competencia desleal a Proyecto Lázaro, la única entidad que cuenta con permiso municipal para recoger ropa usada, ahora a través de un contrato menor tras vencer el convenio firmado previamente. «O sea que prácticamente han desaparecido. Se han retirado tanto de viario público como privado por no contar estas empresas con la correspondiente licencia de actividad. Muchos de esos contenedores los han retirado las propias empresas», explican fuentes municipales, que concretan que no se ha multado a las entidades, que aseguran tener fines sociales, que repartieron decenas de contenedores de ropa por las calles sin tener el permiso para la ocupación de la vía pública. Tampoco se les exige una cantidad económica por recuperar los contenedores por -según alegan desde el ejecutivo local- no haber una ordenanza que regule la actividad: «Los contenedores se han retirado como residuos voluminosos, como si fueran enseres, y se han trasladado a las instalaciones de la UTE [de limpieza y recogida de residuos]. Ahora, las empresas interesadas en recuperarlos deben ponerse en contacto con la UTE, que les indicará las condiciones, porque no hay ninguna ordenanza que regule el procedimiento».

El servicio de recogida de ropa usada está ahora en manos de Proyecto Lázaro, pero todo apunta a que a partir de septiembre pasará a manos de la Alicante, ya que se incluirá en el cuarto modificación del contrato de limpieza y recogida de residuos que se deberá prolongar porque, sobre el papel, finaliza el próximo 31 de agosto. Fuentes municipales aseguran que la idea es que la adjudicataria ceda la ejecución del servicio a una entidad con fines sociales.