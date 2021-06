Esta Bellea alicantina tiene 26 años, adora las Hogueras, ama su terreta y, además, es un hombre. Peter López siente pasión y admiración por la Festa desde que nació. Su hermana fue elegida dama del fuego y su madre se convirtió en la primera belleza con 50 años. A pesar de su devoción por la fiesta de su ciudad, hay algo que no ha podido hacer: lucir el traje de alicantina en un desfile oficial. Por ello, con motivo de estas fechas ha decidido rendir homenaje a sus fiestas fogueriles en las redes sociales.

A través de Instagram, ha compartido un vídeo, con más de 14.000 reproducciones, en el que muestra su transformación y luce el traje regional del siglo XVIII que perteneció a su madre. Arropado por sus seguidores y miembros de comisiones de las Hogueras, se siente muy apoyado e impresionado por la respuesta que ha recibido: “Quería demostrar que existimos, que podemos representar nuestras fiestas con la misma clase desde el respeto y la admiración”, relata el artista alicantino.

"Vives el 'belleceo' a través de alguien, pero no lo puedes hacer tú", recalca Peter. Tras 26 años de su vida, define a las Hogueras como una parte de él. La pólvora y música entre las calles de Alicante son su hogar. Evoca recuerdos de su infancia, su abuela y todos los momentos que vivió desde bien pequeño. Detrás de este sentimiento, alberga en él el deseo de poder representar a las fiestas de su ciudad, la misma que le ha visto crecer.

Presidente infantil, delegado artístico y banderín han sido todos los cargos masculinos que ha ostentado cada año. Asimismo, él recuerda, con una sonrisa en su rostro, el día que fue premiado a la mejor interpretación individual de los playbacks, el Premio Estrella, en el año 2014: “actué con un traje femenino, siempre quería transformarme en mis artistas favoritos como Lady Gaga”. Peter López afirma que el ambiente artístico de las Hogueras le ha permitido desarrollar su pasión por el arte. Y han resultado una vía de escape para mostrar quien es.

La fuerza de la familia

“Sé feliz mientras no te hagas daño a ti mismo ni a nadie” es la frase que el joven artista recuerda y que siempre le ha dicho su padre. El apoyo de las personas que quiere, le transmite la fuerza y seguridad que, a día de hoy, rebosa en su discurso reivindicativo.

Risueño se pregunta qué puede decir sobre su madre, a quien llama “mejor amiga”. Ambos comparten una filosofía sobre que la vida es efímera y se debe disfrutar sin importar el qué dirán. “Le encantaría llevar la peineta, pero no puede”, comentarios como este no le ridiculizan sino que lo vuelven más fuerte. A pesar de vestir el traje de sus fiestas “entre cuatro paredes” lo hace llegar a miles de personas como homenaje a él y a “todes (sic.) los que han querido y no han podido”.

El mundo del Drag

La sociedad está en continuo cambio y se le da voz a colectivos que antes quedaban marginados y hoy están más visibilizados. El transformista considera que el mundo del Drag ha recibido un gran apoyo social, sobre todo, desde la emisión del famoso programa estadounidense ‘RuPaul’ en 2009 “nos han puesto un sitio”, sostiene. Como fenómeno a nivel mundial ha conseguido abrir camino a un colectivo que antes carecía de respeto y voz propia. Asimismo, el pasado mes de mayo, España estrenó dicho formato junto con Javier Calvo y Javier Ambrossi (más conocidos como los Javis) y Ana Locking como presentadores de ‘Drag Race España’. Un programa que ha recibido una calurosa acogida por parte de los espectadores a través de las redes sociales.

El acto reivindicativo

“Nosotros no tenemos una película de Disney que cuente cómo somos, tenemos que descubrirnos”. El paso del tiempo y las experiencias vividas curten lo que hoy es Peter López quien defiende que la libertad no la debería imponer nadie, sino tú mismo. Piensa que cualquier persona que ame la fiesta, independientemente de su sexo, orientación sexual o identidad de género, pueda vivirla con el mismo respeto que cualquier otro u otra. “Mi sexo no debería determinar mis limitaciones ni qué traje debería vestir”, manifiesta.

El mensaje que desea lanzar reside en conseguir unas fiestas inclusivas, decir adiós a las limitaciones con el fin de que las comisiones puedan tener otra representación, no solo la femenina. "Que nos den la posibilidad de representar las fiestas que tanto amamos, que también podemos hacerlo como otras personas porque el amor y la admiración es la misma”.