Los centros de salud de la provincia de Alicante reclaman coches para los avisos a domicilio

Los profesionales de Atención Primaria de todos los centros de salud tienen que realizar las atenciones domiciliarias a pie o en sus vehículos particulares. La supresión del transporte sanitario por parte de la Conselleria de Sanidad se mantiene ya cuatro años, afecta a las tres provincias de la Comunidad Valenciana y únicamente se ha subsanado en parte, con la adquisición de 138 vehículos para uso exclusivo de los centros de salud que atiendan urgencias a través de los PAC, los Puntos de Atención Continuada. Una medida que, en cualquier caso, no se ha aplicado en las áreas sanitarias de gestión privada de Torrevieja, Dénia y Vinalopó.

«Llevamos desde 2017 sufriendo esta anomalía y exigimos a Sanidad que subsane ya la carencia», señala Francisco Martínez Ganga, responsable autonómico de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Sindicato de Enfermería. «A nadie le cabe en la cabeza que la Policía, los Bomberos, la compañía eléctrica o los carteros, por ejemplo, acudan a un aviso domiciliario en una moto o un coche particular sin estar perfectamente rotulado e identificado. Y menos aún que tengan que pagar de su bolsillo la gasolina, el mantenimiento del vehículo y las multas por estacionar en un lugar no permitido para atender lo antes posible una urgencia», destaca Martínez Ganga.

Fue en el otoño de 2017 cuando la Conselleria de Sanidad decidió, de forma unilateral y sin consultar previamente a los representantes de los trabajadores, suspender el servicio de transporte para el personal sanitario obligando a las doctoras y los enfermeros a acudir a las urgencias por sus «propios medios». A partir de ese momento tuvieron que desplazarse a pie o en sus coches y motos a los domicilios de los pacientes. Tanto para atender una urgencia como una asistencia ordinaria: realizar una cura, una analítica o los habituales controles de azúcar y tensión.

Esta circunstancia llevó al Sindicato de Enfermería (Satse) a interponer una denuncia el 24 de noviembre de 2017, ante las tres Inspecciones Provinciales de Trabajo de la Comunidad Valenciana, por las condiciones de trabajo en el transporte del personal sanitario. Tanto en los PAC como en los centros de salud y consultorios auxiliares.

En su denuncia el Satse argumentó que no se le exige a los profesionales sanitarios la obligatoriedad de tener vehículo ni carné de conducir, ni tampoco está entre las funciones de Enfermería la obligación de tener que conducir para realizar su trabajo. En estos casos se utiliza un vehículo particular para un uso oficial de asistencia pública por lo que no tiene cobertura en el seguro. Además, no son vehículos oficiales con lo cual ante una urgencia no tienen preferencia de paso y pueden ser multados por estacionamiento indebido en una asistencia no demorable.

Kilometraje y averías

Han de transportar en muchas ocasiones sangre, residuos sanitarios y orgánicos contaminados, medicamentos o vacunas que necesitan una autorización administrativa, con el consiguiente riesgo de sanción. Tampoco se compensa económicamente a los sanitarios por la conducción, kilometraje, mantenimiento, averías, accidentes y sanciones de tráfico que puedan sufrir mientras hacen su trabajo.

La denuncia fue admitida por la dirección general de la Inspección de Trabajo que instó a la Conselleria a solucionar el problema en mayo de 2018. Cuatro meses más tarde Sanidad presentó a los sindicatos un plan de dotación de vehículos qué constaría de tres fases. La primera sería la compra de 138 vehículos para todos los centros de salud de la Comunidad Valenciana que tienen PAC. Esta medida se hizo efectiva en 2019 pero las otras dos actuaciones comprometidas por los responsables sanitarios siguen sin llevarse a cabo. Son concretamente la dotación de, como mínimo, un vehículo al resto de centros de salud de la Comunidad y la entrega de coches oficiales a los consultorios auxiliares o el aumento del número de vehículos en los centros de salud que los necesiten.

La presión sindical para conseguir que Sanidad cumpla el plan presentado hace tres años ha llevado a sus responsables a adoptar una nueva vía de solución. La semana pasada comunicó a los sindicatos que está negociando, con el Servicio de Transporte Sanitario, para que las ambulancias asuman los desplazamientos del personal sanitario de Atención Primaria en su jornada laboral.