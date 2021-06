Fin de la mascarilla en Alicante: Entre el miedo y el alivio

Preguntar a los usuarios sobre qué opinan de la nueva decisión del Gobierno de Pedro Sánchez es encontrar todo tipo de argumentos. Porque quitarse el cubrebocas cuando se pueda, según la nueva norma, va a ser una decisión personal y que probablemente se base en la situación sanitaria de cada persona. Así lo consideran también los expertos: «no es lo mismo para aquellos que ya están vacunados por completo que para los que no; para los que han sobrellevado con miedo la pandemia; o para los que desde el primer momento no aprobaban su uso», indicó a este diario uno de esos experto en psicología. Los perfiles son varios: los que sí se desharán de la mascarilla cuando estén en espacios abiertos y sin peligro; los que seguirán llevándola a pesar de todo; y los que no consideran que aún sea el momento de quitársela con población aún por vacunar y repunten en algunas regiones.

«El miedo se tiene que ir poco a poco, no es de un día para otro», según los expertos. Porque ese miedo a contagiarse es «libre» y cada uno lo afronta de una manera. Para otros, es un auténtico alivio poder prescindir de ella en determinados momentos, sobre todo, aquellos que trabajan todo el día con una o incluso dos puestas. «El calor, la mascarilla... no son buenos compañeros cuando trabajas», afirmó a este diario una camarera que apoya ese primer paso de no llevarla al aire libre en algunas circunstancias aunque sí reconoce que hay momentos en que no se la podrá quitar.

«Yo estoy deseosa de quitármela en la calle, con el calor ya es insoportable. Entiendo y respeto que en interiores se mantengan pero en la calle me parece genial que las quiten ya», indicó otra joven. Aún así afirma que evitará los sitios con aglomeraciones. Como ella, muchos apoyan la medida pero a otros aún les puede la prudencia: «seguiré llevándola, al menos un tiempo. Si no hay nadie en toda la calle, pues me la quitaré, pero en un recorrido normal sí que voy a seguir llevándola». Porque muchos consideran que aquellos que aún no están vacunados siguen corriendo riesgo y tienen miedo a contagiarse: «a mi no me han vacunado, así que hasta que no me vacunen no me lo planteo», es otra de las razones que esgrimen otros.

Pero existen dudas sobre dónde se podrán quitar la mascarilla. En ciudades como Benidorm o Alicante capital, la gran afluencia de personas, sobre todo en temporada estival, hace que los usuarios tengan claro que no van a poder prescindir de la mascarilla en cualquier momento. «Quiero quitármela, pero hay mucha gente en algunas zonas como el paseo o las calles del centro, así que va a ser muy complicado poder prescindir de ella mucho tiempo», indicó una joven de Benidorm. Lo cierto es que guardar el cubrebocas en un bolsillo en determinados momentos será quizá más una decisión personal de cada uno que cumplir estrictamente la nueva normativa. Y todo, bajo el paraguas de la prudencia y la responsabilidad.