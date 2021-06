La provincia de Alicante se quita la mascarilla

La provincia entera comienza a descubrirse los rostros tras las nuevas normas del uso del tapabocas. Hace ya más de un año desde que esta medida preventiva se estableciera entre los ciudadanos de todo el país, con la confusión inicial de primero no ser aconsejable, luego ser recomendada y, finalmente, quedarse como obligatoria.

En las calles más concurridas de Alicante, aunque por la mañana y con un tránsito no muy alto, son muchos quienes la llevan. De hecho son la mayoría. Apenas dos de cada treinta personas, aproximadamente, optan por descubrirse la cara en rincones como el Mercado Central, la Rambla, Alfonso El Sabio, Luceros o Maisonnave, entre otras.

"Ahora está la calle tranquila, se puede mantener la distancia. Imagino que más tarde no...", cuenta David López, de cerca 40 años, quien camina junto a otro adulto que, sin embargo, sí que ha decidido usarla: "Si te digo la verdad, la he cogido por costumbre y me la he puesto. No me he dado ni cuenta", señala Jorge Camarasa. Los cubrebocas siguen reinando en esta parte de la ciudad.

Quienes necesitaban la excusa de un cigarro o dar pequeños sorbos a un refresco, hoy sí que lucen tranquilos. Todos esos gestos de despiste, ya al borde de convertirse en tics, han comenzado a desaparecer. "Vaya rollo esto del virus. A mí me agobiaba mucho estar sentado en un banco y tener que llevarla", apunta Felix Cazorla desde Federico Soto.

Unos metros más arriba, una pareja se acerca hasta el quiosco de Luceros a comprar el periódico. Lo hacen sin la mascarilla. "Son la excepción. Cerca del 95% está viniendo con ella, como siempre", señala la quiosquera, Reme Berna. 'Yo estoy vacunada, pero me da miedo que haya más contagios. Hay que cuidarnos, a nosotros y a nuestros hijos. No estoy de acuerdo con que quiten la mascarilla aún', cuenta María Livia en Alicante.

Sin mascarilla en Elche

Del mismo modo, las calles de Elche presentan el mismo panorama, muy dividido entre los que optan por utilizar mascarilla en exteriores y los que no, según la zona en la que nos encontremos. En barrios más céntricos la mascarilla está siendo más visible que en la periferia de la ciudad.

Sin embargo, muchas personas mayores, ya vacunadas, cuentan que quieren continuar llevándola por precaución. "Voy más tranquila así", señala Susi, una mujer de 82 años. Otras de mediana edad apuntan que la costumbre y el miedo han hecho mella en la decisión de quitarte el cubrebocas. "No es tan fácil quitársela cuando durante un año ha sido la barrera antivirus", indica una mujer de 48 años.

Por otro lado, los jóvenes que pasean esta mañana por las calles ilicitanas también son partícipes de esta división. La gran mayoría continúan llevándola por cautela en momentos donde la distancia de seguridad no puede mantenerse, como puede ocurrir en calles céntricas. De hecho, en las calles del corazón ilicitano el uso de la mascarilla se da en casi la totalidad de los paseantes, encontrándonos casos puntuales donde el cubrebocas se ha evitado.

Asimismo, en las principales avenidas de la ciudad, donde la distancia de seguridad sí puede mantenerse, la mascarilla no está tan presente entre los paseantes. Aquí reina la distancia de seguridad y la sonrisa.