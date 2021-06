La ansiedad de no llevar mascarilla

El fin de la mascarilla en espacios abiertos podrá suponer para una persona con hipocondría «una respuesta de ansiedad porque se va a sentir amenazada, vulnerable y pondrá en marcha las típicas conductas de escape y evitación típicas de la ansiedad como protegerse, salir menos y evitar cruzarse con las personas sin mascarilla. Como van a estar más nerviosos puede ser que aumenten los pensamientos obsesivos y los autochequeos, esa tendencia que tienen de buscar aseguración con el médico o la familia», afirma el especialista.

Es sabido el aumento de las consultas de Psicología durante el coronavirus. Los miedos más comunes que los hipocondríacos trasladan a los especialistas es «a los espacios públicos como el supermercado y el transporte público. Por supuesto, todo ello con el temor de contraer la enfermedad con su versión más grave. Mientras que la mayor parte de la población puede percibir el covid como una enfermedad superable, el hipocondríaco la puede ver como una muerte segura», recalca Rodríguez. Además, matiza, «personas vacunadas o que han pasado el covid y habiendo comprobado que no les ha pasado nada grave, siguen teniendo un miedo persistente a contagiarse y que les lleve a la muerte». En esta particular desescalada de las mascarillas «lo normal es tener miedo pero no es fácil convencer al hipocondríaco. Se entiende que de forma gradual vayan reduciendo sus conductas de seguridad y empiecen a quitarse la mascarilla, a tener más vida social y a tener más contacto pero todo ello sin forzar», destaca José Javier Rodríguez.

La retirada de las mascarillas va a ser un proceso lento también en personas no hipocondríacas, a quienes les costará un tiempo recuperar la confianza. Para todos ellos, «recomiendo seguir los consejos de las autoridades sanitarias y usen las mascarillas donde haya aglomeraciones y en lugares cerrados, así como mantener la distancia de seguridad. Algo importante es ir permitiéndose poco a poco prescindir de la mascarilla, sería un ejercicio de libertad y confianza pero, sin forzar. En el caso de las personas con problemas emocionales, lo mejor será un afrontamiento gradual pero, en la mayoría de los casos, necesitarán asesoramiento especializado», apunta Rodríguez.

«Hubiéramos esperado más»

La nueva normativa sobre las mascarillas trae de cabeza a los sanitarios. «El miedo de los neumólogos es que, a raíz de esto, se crea que hay libertad absoluta. Si aún teniendo que llevarlas por ley, ya hemos visto lo que ha pasado... el miedo a la próxima ola está ahí, la incidencia ha bajado mucho pero casos siguen habiendo ¿Qué va a pasar en verano?». Con estas palabras, la neumóloga Cecilia Payá Llorens relata lo vivido en las anteriores olas.

En cuanto a los beneficios, contras y secuelas del elemento protector, «los pacientes respiratorios sí van a encontrar un beneficio a la hora de realizar sus actividades diarias en la calle, así como las personas mayores que, al mismo tiempo son muy frágiles y los candidatos para tener que llevarla y protegerse más. También hay que ver qué control va a haber. Los pluripatológicos siguen teniendo ese miedo y les costará quitarse la mascarilla aunque sea en el exterior. Mucha gente nos dice que se pondrá la azul (quirúrgica) y no la FFP2, pero no prescindirán de la mascarilla», incide esta especialista del Hospital Vega Baja y la Clínica Vistahermosa.

Algunas de las secuelas que sí ha podido dejar la mascarilla «es la sensación de disnea y fatiga pero no provoca un cambio en tu función pulmonar. Hay un componente psicológico grande por la sensación de encierro y agobio durante la cuarentena. Las mascarillas han dado más beneficio que daño, incluso en personas con insuficiencias respiratorias o cardiacas». Así, concluye, «los neumólogos hubiéramos esperado un poco más para quitar las mascarillas».