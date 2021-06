DIRECTO | Última hora del coronavirus en Alicante hoy: restricciones, vacunación y contagios

26·06·2021 10:00

José Antonio Perelló: «Me he visto mal por el covid tras 41 años sin bajas y me jubilo, ya no me aprendo la Lomloe»

Cinco meses de baja y secuelas de covid persistente llevan al profesor Perelló, apasionado por la enseñanza, a jubilarse con pesar tras 41 años de docencia, y a las puertas de que los centros apliquen otra ley educativa, la de la ministra Celaá. Más información.