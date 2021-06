Demora de hasta 18 días en los centros de salud para lograr una cita telefónica

La acumulación de varios días festivos y el inicio de las vacaciones entre el personal sanitario ha llevado a algunos de estos departamentos a remitir determinadas directrices tendentes a forzar las agendas de los médicos de familia, para que abarquen al día la asistencia a 70 pacientes frente a los cincuenta actuales.

No obstante, la medida no basta y no logra reducir la demanda pese a que aseguran a este diario que las citas presenciales reúnen el 80% del total.

Centros que acumulan mayor cantidad de población a atender especialmente en verano, como el de Cabo de las Huertas en Alicante, acumula demoras para citas de atención sólo telefónica de hasta 18 días, pero en la mismas circunstancias se encuentran también en el de Benalúa, donde no dan abasto pese a que tradicionalmente se sitúa entre los que menos demora acumula. En este ambulatorio ubicado en una zona céntrica de Alicante el retraso es tres días mayor para una cita telefónica que para una presencial.

Las colas, generalizadas, desbordan asimismo al centro de Florida Babel, con pacientes que declaran estar «hartos» de pulsar el teléfono sin éxito, de ahí su presencia con la intención de lograr una cita para los próximos días.

En los departamentos de Elche, en concreto los dependientes del Hospital General, la demora no es tan acusada como en Alicante pero se prolonga una semana tanto para citas presenciales como telefónicas.

Desde el Sindicato Médico contabilizan la sustitución de apenas el 21% y 27% de los médicos en los centros de salud de Alicante y Elche respectivamente, en las áreas de costa, e incluso de únicamente el 13% en áreas como la de Elche-Vinalopó. Los porcentajes se repiten de forma similar en Orihuela, Elda o la Marina Baixa, donde se cubren entre el 20% y el 40% de los facultativos.

«No son cifras adecuadas en ninguna circunstancia, y menos aún en la situación epidemiológica actual que, recordemos, aún no está resuelta», como detallan desde la delegación provincial del CESM.

El secretario general del citado sindicato, Víctor Pedrera, lo advirtió en su día, y desde los departamentos consultados confirman que se las están viendo y deseando para cubrir las vacaciones porque son contratos de solo dos a tres meses, tras un duro año de pandemia que ha castigado especialmente al sector sanitario por los esfuerzos añadidos que se han visto obligados a hacer, y las plazas no se cubren.

Para tratar de agilizar la acumulación de citas, también se está derivando hacia los administrativos citas concretas que implican la resolución de dudas, sobretodo de la vacuna, o de tramitación de bajas. Pero para desviar el asunto la primera vía es atender al teléfono y, si no se llega, se recrudecen las colas.

Sin voluntarios para hacer horas extra en la consulta

El cansancio acumulado entre los profesionales sanitarios ha agotado también, prácticamente, la voluntariedad para hacer horas extra con las que tratar de reducir la demora acumulada en los centros de salud. La coincidencia del inicio de los turnos de vacaciones y el estresante año de lucha contra la pandemia ha reducido significativamente el volumen de facultativos que se ofrecen a doblar turno. Señalan desde el CESM que no es una es cuestión económica la compensación del exceso acumulado.