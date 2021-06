Esquerra Unida acusa al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), de un presunto fraccionamiento de contratos, en proyectos relativos al paseo litoral y Cigarreras. Lo ha hecho a través de una nota de prensa, porque hasta esta tarde la formación y el grupo municipal en el que se integra en coalición con Podemos no prevén reunirse para acordar las acciones legales a seguir. Desde EU, el coordinador local, Manolo Copé, asegura que el caso acabará ante la Justicia, ya sea en Fiscalía o en el juzgado. También falta por concretar qué entidad lleva a cabo las acciones legales. El concejal de Urbanismo ha negado taxativamente las acusaciones y ha lamentado, a su vez, la "falta de conocimiento de la Ley de Contratos que demuestra EU".

Según el comunicado de EU, las presuntas irregularidades se habrían producido en la "adjudicación fraccionada de diversos contratos menores para la redacción de los proyectos de reforma del frente litoral de la Explanada y del complejo cultural Las Cigarreras". "Pudiendo haberse dividido en lotes cada una de las partes de un contrato cuyo objeto es el mismo, tal y como establece el artículo 99 de la Ley de Contratos, el actual equipo de gobierno ha optado por el fraccionamiento en 4 y 3 contratos respectivamente para cada uno de los proyectos sin atender a la necesaria unidad operativa y funcional de dos obras clave en el futuro de la ciudad", añade el comunicado.

Los contratos que señala EU son para la "Redacción proyecto "Estudio y diseño paisaje frente litoral, Tramo Sangueta-Plaza de Galicia", de 14.500 euros, el "Estudio topográfico para la redacción del proyecto de urbanización en Avda. Mártires de la Libertad y Avd. julio Guillén Tato", de 1.936 euros, y la "Realización de estudio Geotécnico en Paseo Mártires de la Libertad", de 16.607 euros, junto a la "Redacción proyecto de ejecución del Paseo de los Mártires de la Libertad", de 17.545 euros.

Por otro lado, EU pone el foco en la "Redacción del plan director de intervención y usos del ámbito EDUSI, desarrollo OI4, estudio previo del conjunto arquitectónico Las Cigarreras y redacción del proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación de la Fase I "Antigua casa de Misericordia", de 621.940 euros, junto a el "servicio de documentación por técnicas de escáner láser terrestre 3D del Conjunto de edificaciones de las Cigarreras", de 16.940 euros y la "Realización ensayos estructurales para acometer la redacción de proyecto básico y de ejecución para rehabilitación de la Fase I, antigua Casa de Misericordia", de 13.429 euros.

Tras conocerse la denuncia pública de EU, el concejal ha lamentado la "falta de conocimiento de la Ley de Contratos" que ha propiciado, a su juicio, la denuncia por ahora pública. "Me parece grave que me acusen de hacer ciertas cosas por ese desconocimiento. Ni el objeto es el mismo ni incluso el año es el mismo. La política se tiene que hacer de otra manera, no acusando al adversario político de esta forma", ha señalado Adrián Santos Pérez tras un acto en el Ayuntamiento de Alicante. El edil ha informado que tenía previsto reunirse a lo largo de la mañana con el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, para explicarle los detalles de los contratos señalados por el "socio" de la coalición.