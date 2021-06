Las oposiciones del profesorado dejan sin cubrir 300 plazas en Matemáticas y Valenciano

Son las especialidades que más quebraderos de cabeza provocan en la Conselleria de Educación porque coinciden con las materias que más cuesta cubrir a lo largo del curso cuando se producen bajas.

Las oposiciones no han solventado el problema y una bolsa de cerca de 300 plazas vuelven al régimen de contratos temporales en Matemáticas y en Valenciano, si no más, puesto que los ejercicios no han acabado todavía.

La primera prueba para especialistas en cálculo, eliminatoria y por lo mismo obligatorio superarla para presentarse a la segunda, la han aprobado solo uno de cada dos aspirantes, 233 para 424 puestos. Prácticamente la mitad de las plazas ofertadas no se vana poder cubrir con funcionarios fijos. En el caso del Valenciano han aprobado dos de cada tres, 212 aspirantes, y un 30% de los 300 puestos no se cubrirán con la oposición.

La especialidad de Castellano se une al grupo de materias sin suficientes opositores aprobados para las plazas ofrecidas porque ha superado la primera prueba 219 aspirantes para 300 vacantes. Aunque en menor cuantía, Informática deja cerca del 20% de los puestos sin cubrir desde la primera prueba de las oposiciones docentes, al haber aprobado 126 aspirantes para una oferta de 150 plazas; y en Física y Química han aprobado 139 y la oferta es de 157, por lo que también se quedan poco más del 10% de puestos sin cubrir.

Son todas ellas especialidades entre las que ofertan mayor cantidad de plazas. A Matemáticas le siguen en cuantía Valenciano y Castellano con 300 cada una, Inglés con 253, Historia con 229 y a continuación Física y Química con 157, Informática con 150 y Biología con 110.

La única materia entre todas ellas que destaca por las calificaciones obtenidas es la de Inglés, que da la vuelta a la tortilla con respecto a las Matemáticas. En la especialidad de la lengua anglosajona han aprobado 421 aspirantes la primera prueba para 253 plazas.

La notas en los tribunales de Inglés son además, en general, más elevadas que en el resto de especialidades analizadas por INFORMACIÓN, con numerosos notables y sobresalientes frente a la mayoría de cincos que arroja, por ejemplo, Matemáticas. Entre los suspensos de Inglés figuran dos casos de 4,9340 y de 4,8899 que en la redes tachan de injustos y animan a reclamar.

Este lunes concluía el plazo para presentar reclamaciones y algunas de las quejas transmitidas a este diario coinciden en que los tribunales no se sienten obligados a leer ni mostrar el examen, ni tampoco las plantillas de corrección, por lo que dicen sentirse desasistidos.