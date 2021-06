El bipartito de Alicante cierra filas con el concejal de Urbanismo tras la acusación de EU por supuesto fraccionamiento de contratos

Cierre de filas, a todos los niveles. El bipartito de Alicante ha mostrado su apoyo público al concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), después de las acusaciones de supuesto fraccionamiento realizadas por Esquerra Unidas, formación política que ha anunciado que llevará el asunto a la Fiscalía Anticorrupción. En la rueda posterior a la Junta de Gobierno, el portavoz adjunto y responsable de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, el popular Manuel Villar, ha mostrado el respaldo del ejecutivo al concejal de Urbanismo, restando credibilidad a las acusaciones del socio de la coalición Unidas Podemos: "Confiamos en la actuación del concejal, al igual que la de los técnicos. Creemos que es una cuestión que va más allá de lo jurídico, que es un asunto político de la coalición. Con los datos que tenemos [los publicados], mostramos nuestra confianza absoluta, no creemos que haya habido ningún tipo de irregularidad". Cuestionado sobre las posibles semejanzas al caso que llevó a dimitir al anterior alcalde, Gabriel Echávarri, condenado por prevaricación por trocear contratos, Villar ha descartado cualquier tipo de parecido entre ambos casos: "El elemento subjetivo [para que el fraccionamiento sea prevaricación] es hacerlo a sabiendas de su ilegalidad. En este caso, yo lo descartaría. En tiempos pasados, se hizo a conciencia. Esa es la diferencia. Y es una diferencia suficientemente grande". Durante la Junta de Gobierno, también se ha abordado el asunto, con un cierre de filas similar al realizado posteriormente a nivel público.

Desde Unidas Podemos, la coalición municipal que integra a Podemos y a Esquerra Unida, el portavoz municipal, Xavier López, también admite "dudas" y avala que el asunto acabe ante la Justicia: "Conociendo la documentación aportada, a Unidas Podemos también le surgen dudas evidentes sobre la regularidad del procedimiento de adjudicación de diversos contratos que ha seguido el responsable de urbanismo, Adrián Santos Pérez. Y por lo tanto lo más lógico es que la justicia pueda dirimir si hay fundamento para instruir una investigación por presunto delito de prevaricación, y mientras, vamos a exigir al concejal que dé las explicaciones a nivel político y públicamente de una manera mucho más convincente".

Este lunes, Esquerra Unida anunció que llevará a la la Fiscalía Anticorrupción al concejal de Urbanismo por un presunto fraccionamiento de contratos relativos a proyectos del paseo litoral y de las Cigarreras. La formación espera oficializar la denuncia ante Fiscalía esta semana.

Según la información que maneja EU, se trataría de cuatro contratos sobre el proyecto del paseo litoral: la redacción del "Estudio y diseño paisaje frente litoral, tramo Sangueta-Plaza de Galicia» (14.520 euros), el estudio topográfico para la redacción del proyecto de urbanización en la avenida Mártires de la Libertad y la avenida Julio Guillén Tato (1.936 euros), la realización de estudio geotécnico en el Paseo de los Mártires de la Libertad (16.607 euros) y la redacción del proyecto de ejecución del Paseo de los Mártires de la Libertad (17.545 euros). Tres de estos contratos se adjudicaron durante 2021 y el cuarto, a mediados del año anterior.

Por otro lado, sobre el proyecto de las Cigarreras, EU apunta a tres contratos: la redacción del plan director de intervención y usos del ámbito Edusi, el estudio previo del conjunto arquitectónico de las Cigarreras y la redacción del proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación de la Fase I "Antigua casa de Misericordia (621.940 euros), junto al contrato del servicio de documentación por técnicas de escáner láser terrestre 3D del conjunto de edificaciones de las Cigarreras (16.940 euros) y la realización de ensayos estructurales para acometer la redacción de proyecto básico y de ejecución para rehabilitación de la Fase I, en la antigua Casa de Misericordia (13.429 euros). De estas adjudicaciones, dos se realizaron este 2021 y una el año anterior.

Según EU, "pudiéndose haber dividido en lotes cada una de las partes de un contrato cuyo objeto es el mismo, tal y como establece el artículo 99 de la Ley de Contratos, el actual equipo de gobierno ha optado por el fraccionamiento en cuatro y tres contratos respectivamente para cada uno de los proyectos sin atender a la necesaria unidad operativa y funcional de dos obras clave en el futuro de la ciudad". Desde la formación que lidera Copé, añaden que "basta con ver la información de los contratos para apreciar que aquello que Barcala denunciaba cuando quien lo ordenaba era el anterior alcalde y fue motivo de su condena por un delito de prevaricación, es ahora su equipo quien presuntamente lo practica con la más absoluta normalidad. Apreciamos ventajismo".

La interpretación del concejal de Urbanismo ha sido desde el primer momento totalmente opuesta. "Me parece grave que me acusen de hacer ciertas cosas por ese desconocimiento. Ni el objeto es el mismo ni incluso el año es el mismo. La política se tiene que hacer de otra manera, no acusando al adversario político de esta forma", señaló Adrián Santos Pérez este lunes, tras un acto en el Ayuntamiento de Alicante.