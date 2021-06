Estoy contento, no voy a decir lo contrario. Llevo decenas de años trabajando por la ciudad, pero sin estar a sueldo del Ayuntamiento de Alicante. Indudablemente, doy las gracias por este reconocimiento. Como yo, seguro que hay otra mucha gente que ha luchado por esta ciudad. Nosotros no ganamos dinero, al revés, le robamos tiempo a los nuestros para trabajar para mejorar nuestro barrios y toda la ciudad.

Y encima el reconocimiento le llega en vida, por lo que podrá disfrutarlo con esa gente a la que, según dice, ha robado tiempo en favor de la lucha vecinal.

Así es, lo agradezco sobre todo por mi familia. Que mis hijos vean que cuando no estaba en casa no estaba por ahí, sino luchando por mejorar la vida de los vecinos de La Florida y, en general, de todo Alicante.

¿Qué recuerda de aquellos primeros años de lucha vecinal?

Llevo en esto desde los años setenta, al poco de venir a Alicante a vivir. Me «fichó» Teresa Mas. La asociación empezó con Fernández Valenzuela y compañía, por ahí había mucho socialista y comunista. Luego ellos se fueron a hacer política y la asociación cayó. Ahí empezamos a moverla, también con Felicidad Sánchez. Yo siempre he preferido estar en un segundo plano, dejar el protagonismo para otros. Mientras me hayan respetado mi trabajo...

Usted también tuvo su incursión en la política activa, junto a José Luis Valdés, entre otros, presentándose a las elecciones municipales con «Vecinos por Alicante» en 2007, pero no salió como ustedes tenían pensado, ¿verdad?

Eso es. Montamos «Vecinos por Alicante» porque la situación política en la ciudad estaba muy igualada entre el PP y el PSOE. Nuestro objetivo era conseguir un concejal para poder ser bisagra entre ambas formaciones para conseguir cosas para la ciudad. Al final, no lo logramos porque llegar al primer concejal es muy difícil [«Vecinos por Alicante» llegó a sumar 4.659 votos].

¿Nunca le ha llegado una oferta de algún partido para sumarse a una candidatura municipal?

Sí, pero de broma, yo creo. Yo nunca he querido saber nada de los partidos políticos, estoy en todo esto para ayudar a los vecinos desde el asociacionismo.

Después de tantos años en luchas vecinales frente a las administraciones públicas, ¿de qué está más orgulloso? ¿Qué se lleva?

Más que lo hecho, me gusta pensar en todo lo que queda por hacer, que es mucho. Del pasado, lo que más me satisface es la retirada de las vías del tren de la superficie, porque costó mucho y fue un avance importante. Recuerdo que en esa lucha me llegaron a poner incluso una multa porque me tumbé sobre las vías, en el paso de Ausó y Monzó. También recuerdo con mucho cariño el centro social comunitario de Felicidad Sánchez, porque es muy importante para el barrio y para sus vecinos.

¿Qué retos quedan pendientes?

Me moriré sin ver el Parque Central, que hará de La Florida uno de los mejores barrios de Alicante.

En todos estos años en estrecho contacto con el Ayuntamiento, ¿qué ediles o alcaldes destaca?

Son muchos. De los de ahora me quedo con José Ramón [González]. También recuerdo con cariño a Nino Llorens, al que salvamos de problemas legales por un despiste que tuvieron en el Ayuntamiento.

¿Se «jubilará» algún día en su faceta de representante vecinal?

No creo, me gusta trabajar por mi barrio y por otras causas que afectan a la ciudad. No me jubilaré.